Gonzalo García de Vitoria: "El ascenso sabe a tranquilidad y ahora hay que tener un plan"

Sevilla/Relajado ya, pero sin dejar de trabajar. No hay tiempo que perder. Gonzalo García de Vitoria apenas ha saboreado el ascenso conquistado con el Betis Baloncesto en la Final Four de la Primera FEB. Lo ha disfrutado, mucho, pero entiende que ahora arranca una nueva etapa que exige no parar. Hay satisfacción por el trabajo bien hecho, por haberse cobrado esa deuda que el mundo de la canasta tenía con él desde hace una década. Será entrenador ACB y quiere serlo en Sevilla con un claro deseo: “Que crezcamos todos unidos en el proyecto”.

Con la reflexión que dan los días que han pasado, ¿a qué le sabe el ascenso?

Sabe a tranquilidad. Hay una diferencia con el ascenso que logré con el Ourense (COB). Entonces hicimos el equipo a última hora y no había ese foco de tener que subir, claro. Lo conseguimos en un quinto partido, en casa, con Breogán y hubo una explosión de euforia. Ahora, por las circunstancias, ha sido algo más contenido, pero muy celebrado también. Este ascenso ha sido muy duro y superando muchas adversidades en el camino. Sabe a alegría, pero sobre todo tranquilidad por la misión cumplida.

Será el ascenso de la justicia poética.

En Orense recordaron hace poco los diez años del ascenso y un ayudante de entonces dijo que 10 años después tocaba. En la rueda de prensa previa a la Final Four me salió esa frase de justicia poética. La verdad es que ha sido como un guión de película Antena 3.

20 años en LEB Oro y Primera FEB. ¿Llegó a dudar de poder dar el salto a la Liga Endesa alguna vez?

Llegar a ACB o lo consigues con un ascenso o porque estás en un cuerpo técnico que cambia de entrenador y se apuesta por ti porque estás en el lugar adecuando en el momento justo. Llegar desde fuera, es casi imposible. Recuerdo a Javi Juárez y poco más. Hace una década lo conseguí y nos echaron de la liga… Te queda la cosa de que puede que hayas perdido el tren, pero por fortuna lo he conseguido. Ese no ascenso a la ACB con el COB me perjudicó mucho, porque si entras en la rueda es un poco más fácil todo. Contra Txus Vidorreta me jugué el ascenso en el año 2000 y ha hecho 700 partidos en la ACB. Si ese año no asciende a lo mejor no hubiera tenido esta trayectoria. Pablo Laso ascendió con el GBC… Ojalá vivir algo parecido. Quiero aprovechar esta oportunidad.

¿Se cobrará la deuda en Sevilla?

Claro, por qué no.

Todos los técnicos dijeron que no había favoritos en la Final Four, pero nadie puede decir que su triunfo es inmerecido: en 85 minutos, sólo dos por detrás en el marcador.

Así es. Recuerdo el 75-71 contra el Fuenlabrada y ya está- En la prórroga Westermann tuvo al inicio un tiro libre de una técnica, pero lo falló. Fueron normalmente ventajas cortas, pero casi siempre estuvimos dominando. Eso habla muy bien de cómo afrontamos esta cita clave.

Se lo llevaban los demonios por esa falta no pitada a Hughes al final del partido y que le costó la técnica.

¡Es que la veo clarísima. Y no soy de protestar a los árbitros, pero había mucho en juego. En la Final Four, por lo general, estuve tranquilo. Con sus errores para unos y otros, hubo un buen nivel de arbitraje. Pero eso era una falta que podía valer un ascenso. Temí que podía perder el tren otra vez. La vi clarísima, como muchos, aunque me dijeron que en la tele no la repitieron.

¿Llegó a pensar que un jugador como Jorgensen, al que quiso fichar en verano, casi le cuesta el ascenso?

Es un jugador que me gusta desde hace tiempo. Estando él en el Palencia (2019-20) jugué contra él dos partidos de preparación y otros dos de liga con el Ourense. Perdí en casa con él matándonos en los últimos minutos. Tenían una jugada para él a la que puse “jugada Palencia”. Lo intenté fichar en Alicante y se adelantó Oviedo. Y el verano pasado, hubo la opción, pero no llegamos a tiempo.

¿Lo ficha para la temporada que viene?

Con Mark (Hughes) y Benite tenemos ese puesto está cubierto.

Se rumorea que Bilbao quiere a Hughes...

Él está muy contento aquí. Se ha sentido muy bien en Sevilla, querido por sus compañeros sintiendo su apoyo para jugarse ciertos tiros, porque tenía la confianza de equipo. Se ha sentido importante y quiere seguir aquí, ya que sabe que es más fácil jugar bien aquí de nuevo que empezar en otro sitio desde cero. Es más fácil hacerlo bien con un entrenador que ya lo conoce y le da confianza. Creo que lo mejor para él es que su primer año en ACB sea en el Betis. Tiene contrato y lo quiero aquí.

¿De quién se acordó cuando acabó el partido contra el Fuenlabrada?

De mi familia, de mi mujer y mi hija que son quienes peor lo pasan. Mi hija tiene un padre al que ve poco desde hace cuatro años. Me pierdo su día a día por el trabajo y eso es una porquería. Después me acordé de todos los que me han ayudado en mi carrera con un mensaje, un consejo... Ha sido una locura de llamadas y mensajes.

“Hace una década ya subí y nos echaron de la liga; siempre tuve en mente ese tren perdido”

Pero la primera llamada fue en la pista. Pitido final y conexión directa con su gente.

Uno de ms mejores amigos y de mi mujer estaba en la grada. Siempre me sigue allá donde esté. Es como el padrino de mi hija. “Nachete llama a Sandra”, le dije. Cuando llamó le dio el teléfono a Curro (el delegado) y él me lo pasó. No pudieron estar aquí y quería compartir esto con ellas. Es algo que también es suyo, porque sufren conmigo.

¿Y el 'jefe' (Pedro Fernández) qué le dijo?

Aunque no lo parezca, no es hombre de muchas palabras ni en los momentos buenos ni en los malos. Con el 1-2 en contra frente al Cartagena entendió el play off y nos apoyó mucho con palabras de ánimo y empuje. Fui a saludarlo tras la final y me dijo “Napoleón, nunca dudé de ti”. Poco más. En los momentos malos no aprieta y en los momentos deja fluir las cosas.

Gonzalo García de Vitoria y Mark Hughes. / FEB

Pues ya le está pidiendo ganar la liga o la Copa. Empieza fuerte, ¿no?

Pedro busca ruido y motivar al personal. El verano pasado nos generó presión, pero el problema fue que había mucha gente que esperaba que lo hiciéramos mal para echarlo en cara. La ambición es buena, pero todos sabemos que el primer año es complicado en la ACB. He podido conocer la liga por dentro una temporada como asistente en el Canarias y sé lo complicado que es. El objetivo deportivo es mantenerte. Pero no salvarte sólo, sino hacer crecer el proyecto. Son los dos verbos a usar; mantenerse y crecer. Ser un club mejor en todos los sentidos cuando acabe la próxima campaña.

¿Además de la deuda con el baloncesto, con el ascenso se cobra alguna deuda más?

Hombre, siempre tienes alguna metida. Con Txus Vidorreta tengo buena relación y en 2015 me decía que a los que tenemos gol, aun con años malos, siempre nos salen bien las cosas. Mi carrera estaba siendo buena y cuando se torció hubo un momento que el teléfono dejó de sonar. Mi agente me decía: “Es que no te quiere nadie”. Hubo alguno me hizo daño y que ahora estará hirviendo. Mi forma de ser es alegre, bromista, intento sacar lo bueno incluso de lo malo. Y me daba cuenta que llevaba un tiempo avinagrado. Por eso quise focalizarme en la gente que me quiere.

¿Carácter ha sido la palabra que define al equipo?

Ha sido una temporada con problemas desde el principio. Ya en la primera jornada jugamos sin de Bisschop por una lesión. Fuimos encadenando lesiones largas por tonterías. En Orense De Biscschop se lesiona el menisco y sigue jugando y después se tiene que operar. Ante todas las situaciones negativas el equipo siempre dio la cara. No quería excusas. A Zamora fuimos con 9 jugadores y Pablo Marín notó un chasquido en el Aquiles y no jugó. Y Jelinek con 39 de fiebre. De un -11 pasamos a un +14. Dos días más tarde, en la vuelta de Copa con el Oviedo, Jelinek contagió a Radoncic. Afrontamos ese partido con ocho jugadores, pero el grupo tenía tal mentalidad que daba igual lo que nos pasara, que lo íbamos a sacar. ¿Qué somos ocho?, pues hay que hacer algo más. Y Radoncic jugó de pívot y ganamos.

“Hubo un tiempo que el teléfono dejó de sonar; hubo quien me hizo daño y ahora estará hirviendo”

“El peor momento fue tras perder en la Copa de España; vi dudas, pero nos levantamos”

Y aun así el camino ha sido muy difícil.

El punto más peligroso llegó tras perder con el Fuenlabrada en la primera vuelta y después en la Copa de España con el Obradoiro. Vi dudas. Ha sido el único momento en el que noté que la gente dejaba de creer. Fue una semana durísima, como toda la temporada, e hicimos mucho trabajo para limpiar las cabezas. De una reunión prevista de 15 minutos estuvimos hablando más de una hora. Todos. El lunes lo veía mal y el jueves fuimos a por todas y ganamos en Alicante. Fue el punto de inflexión.

¿Qué le dice a la gente que creía que sin un pívot más dominante era imposible ascender?

Yo conozco muy bien la liga y sé que el juego interior no te da un ascenso. Lo importante en Primera FEB es que los interiores defiendan bien y tenemos a tres que defienden bien el bloqueo directo, que bloquean bien para sus compañeros y sólo había que pedirles que las que tuvieran que meter fácil fueran para dentro. Con el COB ascendí con un lituano (Deividas Busma) que se iba a retirar. Los artistas tienen que estar por fuera. Hemos sido el equipo al que menos puntos le han metido en el poste bajo en estadística avanzada, con 0,28 puntos por posesión del rival en el poste bajo. En la final Kasibabu, que veía que no estaba jugando en la primera parte, cuando entró en un momento delicado en el segundo tiempo en la primera jugada dio un pase a la esquina para un triple y en la segunda le mete un taponazo a Nzosa y después anota con una bandeja. Tuvo mucho mérito. También es justicia poética, porque los más criticados fueron clave.

Gonzalo García de Vitoria, durante la Final Four. / FEB

¿Está preparado el club, en el sentido más amplio de la palabra, para la ACB?

Tenemos que crecer. La gente que está en el club es muy trabajadora y tiene ganas de hacer las cosas bien. Pero hace falta esa experiencia para crecer. Entre todos aportaremos nuestro granito de arena para hacer algo más de nuestro trabajo y empujar todos juntos. Puede salirte un año bueno, pero sin un plan… Es lo que pasó con el Ourense. Si no hay un plan y no creces, te acabas cayendo. Va a ser una campaña muy complicada y hay que crecer en todos los aspectos. Crecer en lo deportivo y en estructuras, porque si no te caes.

Plantilla ACB: ¿mantener el bloque o hacer muchos cambios?

Hay mil maneras de afrontar la temporada. Al Básquet Coruña no le ha salió bien mantener el bloque del ascenso, por ejemplo; el Lleida metió más gente nueva y se ha mantenido. Hay que estar atento al mercado y hacer el mejor equipo que se pueda y estar bien preparados durante el curso para las situaciones que puedan producirse. Hay jugadores con opciones de seguir, pero hay que conocer primero el presupuesto y saber qué es lo que queremos, porque el salto es muy grande. Pongo el ejemplo de CB Canarias. He jugado contra ese equipo en LEB Plata y en LEB Oro y el año pasado estuve allí. Tenía una estructura de bajarse del avión y viajar en furgoneta y ahora conquistan títulos europeos y juegan los play off de la Liga Endesa de forma habitual año tras año. Hay equipos en los que fijarte, porque te enseñan el camino.