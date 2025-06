Gonzalo García de Vitoria: "El baloncesto me debe una"

Sevilla/El Betis Baloncesto está a solo dos días de disputar el play off en el que intentará lograr el ascenso a la ACB. Este sábado jugará primero las semifinales contra un Estudiantes, que contará con el factor cancha al jugar en la Caja Mágica. En caso de ganar, los verdiblancos disputarán la final el próximo domingo frente al vencedor de la segunda semifinal entre Palencia y Fuenlabrada.

Gonzalo García de Vitoria atendió a los medios antes de que el equipo pusiera rumbo a Madrid. Sobre la Final Four comentó "que está muy abierto". Los cuatro equipos llegan en un gran momento, aunque de formas diferentes. Estudiantes ha hecho un play off muy bueno; Fuenlabrada ha sido regular durante todo el año; Palencia ha eliminado a uno de los candidatos (Obradoiro) que tenía ventaja de campo y nosotros, sufriendo, superamos una eliminatoria que parecía cuesta abajo". Incluso se atrevió a afirmar que "es la Final Four más igualada. No hay ninguna cenicienta ni ningún equipo muy superior. Los cuatro tenemos nuestras posibilidades, con puntos fuertes y también débiles".

El entrenador del Betis Baloncesto confirmó que tiene a sus 12 jugadores disponibles. Además, destacó que "estos son partidos que se deciden por detalles, ya que todo está muy igualado". "Las emociones, que no se pueden controlar, son difíciles de gestionar. No podemos saber el resultado, pero lo que tenemos que hacer seguro es competir", añadió.

Sobre Estudiantes, su rival en semifinales, dijo que "como todos los equipos, tienen jugadores muy peligrosos desde el triple". "En mi opinión, tienen al jugador más determinante y decisivo de la liga. Es un equipo con muchísima puntería, muy peligroso en todos los aspectos. Tienen grandes manejadores como Cristian y Joaquín y también jugadores que pueden generarse ventajas por sí solos. Es difícil destacar solo un aspecto. Con Nacho, su nuevo entrenador, han adquirido otra filosofía. Son capaces de ser agresivos y tienen mucha presencia física. Han crecido defensivamente y van a imprimir una alta energía que nosotros debemos igualar", analizó el rival.

En cuanto a la experiencia de jugadores en Final Four, consideró que ambos equipos están igualados. "Ellos tienen jugadores que han ascendido y experiencia en este tipo de competición. Por ejemplo, Cristian Díaz tiene tres ascensos. Somos dos equipos con jugadores que han vivido mil batallas".

¿Prefiere llegar con un 3-0 y un fin de semana de descanso o con un 3-2?

Fue preguntado si prefiere llegar a la Final Four tras un 3-0 y con más descanso o como lo hace el Betis Baloncesto, que necesitó el quinto partido y lo tuvo claro. "Preparar durante 10 o 12 días una Final Four es muy complicado, porque los jugadores ya quieren competir. Vitor lo decía: si somos capaces de sacar esto, Cartagena nos va a hacer un favor. Y creo que esto nos ha ayudado. Prefiero sinceramente cómo llegamos ahora Cinco días son suficientes para preparar un partido".

Respecto al poste bajo, que podría ser una de las armas ofensivas de Estudiantes, el técnico no mostró especial preocupación. "La realidad es que, durante todo el año, hemos sido el equipo al que menos puntos le han anotado en el poste bajo. No hemos sufrido en esa faceta, a excepeción del encuentro contra Morón. También es cierto que Dejan Kravić no es sólo un jugador de poste bajo, tiene una gran finalización".

Gonzalo García de Vitoria ya logró un ascenso a ACB hace diez años con Ourense, y ahora podría repetirlo una década después: "Que ascendimos no lo olvido, aunque no lo recordaba hasta que este fin de semana me lo mencionaron: fue en 2015, y ahora otra vez el año acaben cinco. El baloncesto me debe una: ascendí y la ACB nos dejó fuera; al año siguiente, un ascenso diferido. Creo que ya me toca. Sería bonito y romántico conseguirlo".

¿Está preparado el Betis Baloncesto para asumir un ascenso?

En caso de llegar a la final, el Betis jugaría el domingo con apenas descanso. Sobre ello, Gonzalo indicó que "el primer partido se puede preparar, pero la final es el resultado del trabajo de toda la temporada". Para finalizar, fue preguntado si el equipo está preparado para lograr el ascenso. El técnico respondió con rotundidad. "No tengo ninguna duda de que el club está preparado. Hemos demostrado que sabemos adaptarnos a las situaciones. Creo que estamos listos, tenemos gente con experiencia y sabemos lo que tenemos que hacer. En caso de ascender, lo vamos a pelear… y nos espera un verano de trabajo durísimo".