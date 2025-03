Hestia Menorca - Betis Baloncesto: El reto es seguir en la pomada

La Primera FEBalcanza un tramo decisivo de la competición, en la que los equipos se posicionan cara a no perder sus objetivos al final de la temporada. El tren del ascenso directo como campeón ya se le escapó al Betis Baloncesto, que en las 10 jornadas que quedan de fase regular tiene un objetivo claro: posicionarse lo mejor posible cara a los play off. Y cmo quiera que a día de hoy parece estar un punto por debajo del Estudiantes y el Fuenlabrada, defender la cuarta plaza, que acecha el Palencia a un solo triunfo, debe ser el reto para, en teoría, tener una eliminatoria algo más asequible para alcanzar la Final Four.

Y en esa hoja de ruta es clave no dejarse por el camino ningún triunfo que después se eche en falta como puede ser la visita a Mnoerca de este domingo (18:00), aunque las circunstancias vuelven a exigir un plus de los verdiblancos Y es que la trabajada victoria intersemanal ante el peleón CB Zamora tuvo un peaje en forma de lesión, otra más, en el Betis Baloncesto, que viajará este fin de semana a la complicada pista de un reforzado Menorca sin Cvetkovic. El serbio cayó mal tras un lanzamiento sobre la pierna del visitante Lo, produciéndose una torcedura del tobillo derecho. Kasibabu lo tuvo que llevar en volandas al banquillo y de ahí al vestuario sin apoyar. Al menos, del mal el menos y no parece que sea tan grave como en diciembre, cuando se produjo otro esguince de tobillo, esta vez en el izquierdo.

Entonces estuvo un mes al margen y el club incluso fichó a un temporero como Hansel Atencia mientras el balcánico se recuperaba. Ahora se espera que esté fuera como mucho dos semanas, por lo que sin Pablo Marín, que se marchó al Huesca, ni el colombiano, Gonzalo García de Vitoria tendrá que tirar de Benite o Hughes para subir la pelota cuando toque darle minutos de descanso al veterano Renfroe, ya que en la cantera tampoco hay ningún jugado con la capacidad de rendir al nivel que se necesita en esta exigente Primera FEB.

El polivalente base balcánico ya se lesionó a mediados de diciembre contra el Valladolid, siendo baja después en la derrota en Orense y en los triunfos contra el Morón, en Zamora y precisamente contra el Menorca en casa, antes de reaparecer el 18 de enero en Fuenlabrada, encuentro eprdido también por el conjunto verdiblanco.Ahora se perderña este encuentro ante el cuadro balear y es duda contra el Ourense en San Pablo el próximo día 21 de marzo, estando lsito ya casi con toda seguridad para la visita al Tizona Burgos de final de mes.

Con 11 fichas inscritas y una todavía libre a expensas de que pueda venir algún refuerzo que ayude, sobre todo por dentro, en el tramo final de la temporada, lo cierto es que el técnico heliopolitano no tiene a ningún manejador de balón como Cvetkovic, un jugador capaz de crearse sus propios lanzamientos, desde fuera o penetrando, y asistir a sus compañeros. El otro base es Renfroe, que camino de sus 39 años sigue dando clínics que cada encuentro demostrando una capacidad de sacrificio y compromiso que haría bien alguno de sus compañeros en copiarlo. Sin un recambio, serán Benite o Hughes quien deban subir la pelota en ataque, de manera que Jelinek y Radoncic deberán dar un paso adelante como aleros en una temporada bastante gris de ambos, muy por debajo del nivel que se esperaba de ellos por su dilatada experiencia en la ACB.

La corta rotación exterior, precisamente la línea fuerte del equipo por la calidad y el talento de sus jugadores, será un problema añadido para el Betis Baloncesto en su complicada visita al Menorca del domingo en el que juega cedido el bético David Gómez, canterano al que en verano no se le dio la oportunidad de quedarse y ahora es una pieza importante en la categoría.

El cuadro menorquín afronta el choque tras perder cuatro de sus últimos cinco partidos, si bien es verdad que se midió con equipos de la zona alta, ganando en esta serie al Morón. Anda en la zona media, pero no se puede dormir si no quiere meterse en líos con el descenso a última hora. Como local el balance es de seis triunfos y seis derrotas, pero bien es cierto que es en su cancha donde más fuerte se hace el equipo que dirige Javier Zamora de la mano de un ex ACB como Arteaga, que se hace grande en la pintura, y Jalen Cone, que es su máximo anotador con 15,3 puntos de media tras la salida de Jordan Davis.

El acierto exterior y la defensa, como siempre, marcarán las opciones de un Betis Baloncesto que sigue esperando fichajes antes de que el 31 de marzo cierre el mercado, especialmete en la pintura da la falta de un jugador capaz de anotar con el juego de espalda y asegurar algo más desde la personal. Mientras, lo mejor es no dejarse por el camino ninguna victoria de la que aya que acordarse cuando se dinan las eliminatorias del play off.