El pívot y la herencia son mayores problemas que Carrasco

La espada de Damocles que Javi Carrasco tenía sobre su cabeza desde que empezó la liga acabó cayendo sobre él. El conglomerado XOY lo mantuvo en el cargo en el que el low cost Betis lo puso en verano. Él dio el paso en un momento difícil, pero las derrotas, pese a que compitió en todos los encuentros y muchos ante teóricos favoritos en la categoría llegando a tener siempre opciones de llevarse el triunfo, lo sentenciaron.

Era seguramente cuestión de tiempo, ya que como es lógico el nuevo dueño aterrizó en un proyecto sobre el que tenía una idea y se encontró medio equipo montado por alguien que ni conocía ni era de su confianza. Y ahí está una pata más del dubitativo arranque de un Betis Baloncesto que ya se ha cobrado su primera víctima. Pero Javi Carrasco no es el problema de este Betis, que sigue con una plantilla coja muy necesitado de un pívot..., y hasta de un base y un alero. Y aun así otro gran problema es la herencia que adquirió XOY.

Antes, al final de la temporada pasada, cayeron tras el descenso Berdi Pérez y Fernando Moral, director deportivo y presidente, respectivamente, que fueron los señalados por las altas esferas para que su pésima labor como gestores saliera de rositas. A Luis Casimiro ni lo llamaron y no pudo más que despedirse en redes sociales lamentando el descenso cuando acabó su contrato.

Después de más de dos meses de silencio lo primero que de escuchó en verano fueron unas palabras de Ramón Alarcón, CEO del Betis, que dejaban claras las intenciones de la entidad respecto a su sección. "El ascenso no es una obligación, sino un deseo", adelantaba. Traducido de otra manera, el presupuesto de 500.000 euros con el que el Betis iba a dotar al equipo era el paso previo a la liquidación del equipo porque con ello sólo se podría pelear por no descender.

Después se anunció la elección de Javi Carrasco como entrenador. ¿Pero quién lo decidió sin presidente ni director deportivo? Fue Miguel Ángel Jiménez, director general y miembro de la comisión deportiva en los años anteriores, esto es con voz y voto a la hora de fichar al contrario, por ejemplo, que Moral. Después se supo que Armando Guerrero, que en el Gran Canaria captaba jóvenes talentos, se haría cargo de la dirección deportiva pese a no tener experiencia previa en el cargo. Junto a Jiménez ahí decidió Juanma Pino, que sí lo conocía y puso su nombre sobre la mesa para este Betis low cost que por el camino iba perdiendo técnicos de la cantera saliendo del club por nuevas condiciones de trabajo que les presentaban.

Todos siguen en el club, algunos sin una labor definida tras la llegada de XOY, y sin embargo ha sido Javi Carrasco el primero en caer cuando fue quien dio el paso en verano para hacerse cargo del marrón de pelear por una permanencia que iba a estar complicada con la aportación del Betis, que tenía otros planes.

Las negociaciones con XOY se habían reactivado y todo se cerró cuando el Betis estuvo de gira por México, pese a que el trato no lo cerró ni Ángel Haro, ni José Miguel López Catalán ni Ramón Alarcón, que no viajaron con la expedición. Y con todo cerrado no se firmó hasta unos días antes del inicio ligero y durante el verano Armando Guerrero y Miguel Ángel Jiménez ficharon jugadores aun sabiendo que XOY llegaría, seguramente con ideas propias.

Los dos fichajes con fichas de extracomunitarios, los decisivos en una plantilla, de Guerrero han salido. Uno de ellos, Frye, sin llegar a debutar en liga. Carlos Lazo llegó a Sevilla para anunciar la adquisición del equipo, en un acuerdo en el que el baloncesto era sólo la guinda del pastel haciéndose con las escuelas de fútbol del Betis en Latinoamérica, y el presidente de la entidad, Ángel Haro, que sí apareció en la foto de hace siete años cuando se presentó como el Salvador, ni apareció. En tres semanas de Lazo en Sevilla su enlace fue Miguel Ángel Jiménez, incapaz de reunir al empresario con el alcalde de Sevilla, representantes de la Junta o de algún importante patrocinador.

Ahora el Betis Baloncesto, el de XOY, aunque con lo que le dejó todavía de herencia el conjunto heliopolitano, ha dado un giro en busca de una necesaria reacción. El entrenador es el eslabón más débil en estos casos, pero no es ni el único ni el mayor problema de este Betis en el que los nuevos dueños siguen aterrizando en una temporada de prueba y error que se cobró su primera víctima.