Habrá partido este jueves en San Pablo. El Coosur Betis recibirá finalemnte al UCAM Murcia (18:30), un encuentro en el que Joan Plaza indicó que le va "la vida" a su equipo, después de que el club murciano confirmase sólo un positivo en las nuevas pruebas de refuerzo realizadas tras detectarse dos "resultados indeterminados" en los test realizados antes de viajar a la capital hispalense.

El UCAM comunicó que en los "test de respaldo, tal y como marca el protocolo", se confirmó "un positivo por Covid-19 en la primera plantilla". "En estos momentos se encuentra aislado en su domicilio y no presenta síntomas. El resto de la expedición ha dado negativo y esta mañana se reanudará la actividad para preparar el encuentro ante el Coosur Betis", comunicó la entidad murciana.

Esta baja se une al positivo confirmado la semana pasada por coronavirus de DJ SDtrawberry, que no jugó ante el Baskonia el pasado domingo, y Peter Jok, lesionado en una mano por quien el UCAM fichó a Vasileiadis, que debutará ante el cuadro verdiblanco con un día más para su adaptación tras ser presentado el lunes. Tampoco debe estar Frankamp, una de las sensaciones de la tmporada que se lesionó con Georgia en la anterior ventana FIBA de finales de febrero y tenía para dos meses por un edema óseo con fractura sin desplazamiento en la rodilla derecha.

🚨 Confirmado un positivo en el UCAM Murcia.🏀 El resto de la expedición reanudará la actividad para preparar el partido de mañana frente a @RealBetisBasket.🗞️ https://t.co/mvlpaezwUv#CienPorCienCorazón pic.twitter.com/BoH2hE4hUH — UCAM Murcia (@UCAMMurcia) April 14, 2021

La Liga Endesa queda muy condicionada en esta recta final de la temporada por varios aplazamietos que afectan a equipos que pelean por la permanencia y el play off. No en vano, el UCAM no jugará el fin de semana por aplazarse el choque ante el Andorra, con varios positivos, y que ya no jugó el pasado fin de semana en Málaga ni lo hará hoy contra Fuenlabrada, que a su vez ha comunicado un brote y no jugará tampoco el próximo sábado en Bilbao. Con todo muy igualado, dependiendo de cuándo y cómo se jueguen todos esto partidos condicionará su resultado beneficiando o perjudicando a terceros.

Este positivo confirmado es la cuarta ocasión que el coronavirus se cruza en el camino del UCAM Murcia, que a principios de enero sufrió un brote que obligó al equipo a confinarse casi un mes hasta volver a jugar. Hace unas semanas hubo tamnién una falsa alarma al presentar un jugador síntomas y se retrasó un día el choque con Fuenlabrada, mientras que la semana pasada se confimó el positivo de DJ Strawberry.