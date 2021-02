El Coosur Betis regresa a la competición tras el parón del fin de semana pasado, que "nunca se sabe" como puede afectar al equipo, indicó Joan Plaza. "A veces los descansos te permiten recuperar a jugadores que están tocados, a veces te rompen el ritmo... Lo que nos toca es sacar el máximo provecho de la semana de trabajo", explicó el técnico, que prepara el partido del sábado ante el Valencia Básket (20:45) para el que confirmó el regreso de Niang.

El rival, pese a las bajas que pueda tener y que juega esta noche ante el CSKA, no será fácil: "El hecho de que perdiera en Sevilla en la primera vuelta es un plus para ellos para borrarnos del mapa si le damos la opción. Juega contra CSKA, pero tiene plantilla larga y viene de ganar 10 partidos consecutivos en ACB, siendo el segundo mejor anotador en la Liga Endesa y la Euroliga", explicó el catalán, que añadió sobre el conjunto taronja: "Tiene una gran capacidad de anotación, destaca la versatibilidad de jugadores que pueden jugar en muchas posiciones, pívots que pueden tirar desde ocho metros... Recuerdo un partido de Dubljevic que le metió seis triples al Real Madrid. Es un equipo muy bien dirigido y con una plantilla bien compesanda".

Por ello, una de las claves del encuentro puede estar en la puesta en escena bética: "Si salimos con miedo, como ante el Baskonia, nos pueden apabullar y meter de 40 puntos con facilidad. Espero que los jugadores entiendad qué nos estamos jugando. Nadie apostaría dinero por nosotros en este partido, pero debemos jugar nuestras cartas y salir de Valencia siendo mejores, ganemos o perdamos. Eso se hace siendo consecuentes con lo que trabajamos estos días y haciendo crecer a jugadores que van a ser importantes en los partidos de nuestra liga, que no es éste de Valencia".

En cuanto a la llegada o no de algún refuerzo, Plaza apuntó que aún lo espera tras un retraso en la vuelta de Spires de su lesión, aunque entiende las limitaciones de la entidad y la situación del mercado: "Siempre hemos de estar preparados. Es inconcebible que un equipo ACB que no tenga opciones de traer un jugador. La lesión de Spires aún se va a demorar seis o siete semanas, si no hay otro problema como el que ha habido, y seguimos esparando. Estamos abiertos a que el mercado nos provea de alguna opción. Si viene, fantástico; si no, como les he dicho a los jugadores, serán ellos los que salvarán o descenderán al equipo. El que venga vendrá a ayudar un poco, pero no esperemos que venga un James Harden ni nada parecido", indicó el preparador al respecto, antes de profundizar en los motivos del retraso: "Yo hago lo que toca y eso es trabajar con los jugadores que tengo. Soy consciente de que el club tiene unas fortalezas y unas debilidades y ahora la debilidad es a nivel económico, sobre toda con la pandemia. También es cierto que me gustaría que la gente entendiera que estamos sobreexplotando a algunos jugadores, no sólo en los partidos, sino tambien en entrenamientos y eso tarde o temprano se puede pagar. ¿Me gustaría que viniera alguien?, sí. ¿Se puede? Eso no soy yo quien deba decirlo, pero me consta que el club está detrás de contactos importantes para incorporar a un jugador, pero no es fácil porque ha de ser cupo de formación, en una plaza determinada y con unas características reboteadoras y para tirar específicas, de manera que eso que parece tan fácil desde fuera no lo es a la hora de escoger".

Plaza también se refirió al próximo parón por la Copa del Rey y las ventanas FIBA, un problema que tienen muchos equipos: "No cabe quejarse e intentaremos no perder el ritmo, jugar amistosos si se puede, que con el Covid-19 no es fácil, y trabajar. Perdemos hasta cinco jugadores. Eso perjudica al club, pero también significa que contamos con jugadore de calidad que son llamados por sus selecciones. Tiene sus pro y sus contras, pero no vale la pena quejarse". En la misma línea se expresó sobre el hecho de ue haya equipos con varios partidos aplazados: "Afecta igual que el hecho de que haya equipos que siguen haciendo cambios en sus plantillas. Hay algunos que han hecho siete cambios, otros seis, cinco ... Nosotros dos. Es evidente que cuando hay una demora en los partidos la clasificación no es real, pero nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Llevamos cinco victorias y sabemos las que nos faltan para salvarnos. Nos centramos en lo nuestro y nada más".

Finalmente, el técnico destacó la semana de trabajo, pese a no competir la pasada jornada. "Los chicos han trabajado muy bien. Cuando no tienes un partido en el horizonte normalmente se hace difícil encontrar una motivación para entrenar, pero no tengo la más mínima queja. Han trabajado muy bien sabiendo que había que aprovechar estos días para cohesionarnos mejor, para mejorar virtudes y disimular flaquezas. La actitud de ellos hace merecer más victorias", destacó el técnico, que espera llegar a Valencia sin más bajas que la de Spires: "Hay algún jugador tocado por esa entrega que pone en los entrenamientos y eso es una bendición. Se entrenan a un alto nivel ofensivo y defensivo y eso hacen que alguno esté sufriendo, pero esperemos que lleguemos todos al partido del sábado".