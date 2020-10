Un trío de fijos y un '5' por definir

La Liga Endesa no ha hecho más que empezar y tras una extraña pretemporada el Coosur Betis está por hacer. Dos derrotas en dos partidos decididos en un cuarto. Contra el Joventut encajando en el tercer acto un 9-27 fruto de la precipitación en ataque y la debilidad defensiva y en Santiago el último, con un 20-14 después de entrar en los últimos 10 minutos con 67-66 en contra en el marcador.

Con todo, ni en uno ni en otro encuentro se le vio opciones reales a un conjunto verdiblanco, siempre a remolque, con el gancho para no irse antes del partido, con un ataque poco fluido y una defensa falta de agresividad.

Sin embargo, se van definiendo aspectos en un equipo que tiene un trío base con Campbell, Feldeine y Kay. El base es, después de sólo dos encuentros, el segundo máximo asistente con un promedio de 7,5 por partido, sólo por detrás de Dani Pérez (8,3), con un choque más disputado. Juega para sus compañeros el estadounidense, pero el Betis echa en falta también sus puntos en ataque, sobre todo si Feldeine sigue sin ser el referente en ataque que se esperaba.

Campbell es el segundo máximo asistente con 7,5 de media y Kay el mejor reboteador, con 9,5

Pese a no estar mostrando una gran eficacia de momento ni ser determinante, todo lo contrario tras su mal último cuarto contra el Obradoiro, decisivo a la postre, el dominicano es otro de los fijos para Curro Segura, superando en ambas citas la media hora de juego. No es el único, porque Campbell y Kay también promedian más de 30 minutos.

El australiano está siendo el jugador bético más regular. Sin alzar la voz, casi haciendo como el que no está, es sin duda un seguro en este inicio de la competición. Convertido de momento en el máximo reboteador de la Liga Endesa con 9,5 de media gracias a su 5,5 de promedio de capturas ofensivas –lo sigue Pere Tomàs con 9– , el pívot debe incluso entrar más en juego y ser más protagonista, como TJCampbell, algo que quizá la presencia e individualismo que está mostrando en este arranque Feldeine les impide.

Y si estos tres son pilares en el Betis en este inicio de liga no parece definido aún el puesto cinco. Ndoye está llamado a ser el titular, pero llegó tarde, se lo ve falto de forma y ritmo aún y Niang sabe hacer bien su trabajo. Sin complicaciones, y quizá encarando el aro a veces sin convencimiento, el ex del Iberostar Tenerife aporta más en defensa, pero en ataque está más limitado. De momento, se reparten los minutos a la espera de que uno dé un paso adelante. No estaría mal que ambos mejorasen en los tiros desde la personal, ya que sale barato hacerles faltas: 2/11 suman entre los dos, con 2/8 para Niang y 0/3 para Ndoye.

Ouattara, otro de los nuevos, va mostrando poco a poco sus condiciones, tirando de físico para ayudar en el rebote, pero debe mostrar más en defensa. Y Harrow, pese a sus 23 puntos frente al Obradoiro, es una incógnita. No jugó contra la Penya y sin ruedas de prensa pospartido (tampoco la hizo Curro Segura en la previa contra el Obradoiro) no hay una explicación para ello. En cualquier caso, es una buena noticia que el equipo encuentre otro anotador más.