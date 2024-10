Vitor Benite: "Tenemos el talento, pero la actitud es la clave en esta categoría"

Sevilla/Vitor Benite (20-02-1990, Sao Paulo) no quiere estar en Sevilla de paso. Siempre fue un jugador comprometido y entendió desde el primer momento que fichar por el Betis Baloncesto no era un retiro. Ni mucho menos. Quiere devolver al conjunto sevillano a la élite y jugar de verdiblanco en la ACB, su escenario natural en los últimos años. Pero no ve su aventura por Primera FEB como un paso atrás, sino como una etapa más del aprendizaje continuo como entiende que debe ser su carrera profesional.

-Llegó la primera derrota del equipo, quizá antes de lo esperado. ¿Es un toque de atención?

Fue un partido en el que no tuvimos la capacidad de cerrarlo cuanto tuvimos ventaja en el marcador. De eso se aprende, pero para aprender tienes que tropezar. Estos pequeños toques de atanción son importantes.

-¿No hay en la plantilla mucha artillería por fuera y quizá por dentro va algo corto el equipo?

No creo que corto sea lo más exacto. La dirección del club tomó la decisión de hacer una plantilla apostando por unos puntos más fuertes que otros. Pero el equipo está equilibrado y a veces cuando se tienen muchos jugadores lo difícil es gestionarlo todo bien. Contamos con interiores muy activos. No ve que vayamos corto por dentro, pero sí es verdad que tenemos un juego interior distinto al de otros equipos.

-¿Llevar el peso de la anotación es una presión extra?

No es una presión negativa. Hay que estar adaptado a esa presión en el deporte profesional. Cuando los pívots curran tanto para dejarnos liberados con los bloqueos tenemos que tener la confianza y seguridad para lanzar. No es sólo meter o no, sino tomar la decisión correcta. Tenemos más responsabilidad anotadora, pero esto es una máquina que funciona correctamente cuando todos hacen bien su trabajo.

-Con experiencia en la ACB, está temporada es su debur en la antigua LEB Oro ¿Qué le parece la liga?

No la seguía mucho, pero conocía a muchos nombres y equipos. Es una liga muy física y complicada con muchos rivales con capacidad para ascender y los que no juegan con una gran intensidad. Cualquiera te puede ganar si estás despistado. Es una competición en la que toca sobrevivir. Muchos jugadores juegan el partido de su vida y eso hace que cada equipo sea muy peligroso.

-Y aquí sólo vale ganar para ascender.

En deporte de alto nivel la victoria es lo más importante, pero la clave es el proceso que te lleva a la victoria. El trabajo diario nos hará ascender. Si no ganamos esto no sirve de nada y la gente lo sabe. Pero los triunfos no llegarán si no hacemos bien las cosas. Lo estamos haciendo bien, pero perder es parte también del deporte. La gestión de la derrota y la capacidad para levantarse puede marcar las diferencias en una competición tan dura e igualada.

-Vino muchas veces a Sevilla como rival. ¿Cambia su visión del club o de la afición ahora?

Claro, desde dentro uno entiende la dimensión aun estando en la segunda categoría. Es un club histórico y el reto es devolverlo al que debe ser su sitio natural, la ACB. Pero hay que entender la dimensión que supone un club de fútbol. El fútbol es lo que es. Soy brasileño y sé lo que significa una marca de una entidad tan grande.

Vitor Benite, antes de lanzar un tiro libre. / Betis Baloncesto

-¿Qué me dice de su compatriota Mathias Vázquez?

Si sigue con la cabeza que tiene va a ser un crack. Lo conozco desde niño. Jugué con su padre, con el que fui campeón de Brasil. Es un chaval excepcional, pero sólo tiene 16 años y debe seguir trabajando. Tiene que pasar por todas las fases de aprendizaje. Nosquedamos a tirar después de los entrenamientos y trato de ayudarlo con su juego. Es muy trabajador y talentoso.

-¿Cómo explica hoy que un equipo como el San Pablo Burgos lo ganase todo y bajara a Primera FEB?

Hubo cosas que no se hicieron bien. Un club se hace con estructura, organización y crear sólidas bases. No se puede empezar la casa por el tejado. Es verdad que fuimos campeones de muchas cosas y quizá costó enfocarnos en los pilares para seguir creciendo. Deportivamente las cosas no fueron bien y los cambios de plantilla no funcionaron. Esa campaña del descenso en ACB había seis equipos peleando por evitar el descenso a dos jornadas del final. Algo no haríamos bien.

-En la plantilla del Betis de fútbol tiene un tocayo y paisano.

No he conocido a Vitor Roque aún. Lo invitaré al baloncesto para que venga con algún compañero a animarnos. Seguro que se divierte. Yo no he ido todavía al fútbol y me gustaría hacerlo. Quiero vivir ese ambiente mágico que se crea en el Benito Villamarín.

-¿En el país del fútbol por qué se decidió por el baloncesto?

En mi casa todo era tirar al aro, no había posibilidad de empezar a jugar al fútbol. Mi padre fue jugador y soy el más pequeño de tres hermanos. En el jardín de casa teníamos una canasta y desde siempre jugábamos dos contras dos.

-¿Piensa en su futuro más allá del baloncesto?

Siempre estoy intentando meterme en cosas nuevas pensando en el futuro. Hoy en día los jugadores tenemos una carrera más amplia, pero trato de buscar tiempo para seguir estudiando y prepararme.

-En la pista siempre está dando instrucciones a sus compañeros. ¿Tiene alma de entrenador?

Siempre he sido así en todos los equipos. Me sale natural. El puesto de capitán es importante, pero me sale como natural hablar, corregir, animar...

Vitor Benite, durante el encuentro del Betis contra el Alicante. / M. G.

-Esta campaña se les exige el ascenso. ¿Cuál cree que será la clave para cumplir con el objetivo?

La actitud. Tenemos el talento y una buena gestión de grupo con el míster (Gonzalo García de Vitoria), que sabe cuándo tiene que apretarnos y cuándo dejarnos nuestros espacio. Hay que entrar en cada partido como si de ello nos dependiera sobrevivir. Como mínimo ha igualar en cada encuentro la intensidad y las ganas del rival y después aprovechar nuestra calidad.

-¿Es lo que pasó ante el Cantabria? ¿Hubo un exceso de relajación?

No me gusta la palabra relajación. Relajado estoy en mi cama o en el sofá, no en la pista a 200 pulsaciones. No fue relajación, pero quizá pensamos que teníamos un control que en verdad no teníamos. En el baloncesto de hoy 9 ó 10 puntos es una ventaja peligrosa, porque crees que tienes algo y en un minuto lo pierdes y te bloqueas. Es algo para aprender en el futuro. Debemos aprender que si se puede matar el partido en primer tiempo no dar aire a ningún rival.

-¿Al equipo le viene mejor el juego rápido de Renfroe o el control de Cvetkovic?

Todavía estamos en esa búsqueda de qué nos hace mejor. Son dos bases distintos. A Renfroe le gusta atacar más rápido, con menos tiempo de posesión; Cvetkovic lo hace con más control... Nos faltan partidos para entender qué nos viene mejor, pero estamos cómodos cuando podemos correr ya sea reboteando o robando balones.

-Este sábado llega el Palencia, con el que jugó la campaña pasada en ACB.

Es un equipo del mismo nivel que nosotros y que viene también de una derrota (80-87 ante Estudiantes), pero en nuestra casa tenemos que imponer nuestras reglas. En San Pablo no podemos fallar.