El Betis Futsal se exhibe ante la atenta mirada de Anthony y Natan; y podría ascender en unas horas (6-1)

Sevilla/Nueva exhibición del Real Betis Futsal, que con una primera parte brillante le bastó ante un Levante UD FS para imponerse por 6-1. A destacar los tres goles de Pablo Otero, que dejan a los verdiblancos a sólo un paso de ascender. Podría ser incluso hoy, en caso de que el Family Cash Alzira no gane. Antony dos Santos y Natan no se quisieron perder esta goleada desde la grada.

Tras tres victorias sufridas (3-4 vs Ceutí, 4-2 vs El Ejido y 4-5 vs O Parrulo), los de André Brocanelo volvieron a exhibirse. A los cinco minutos, Franco Spellanzon abrió el marcador. Seguidamente, Pablo Otero, que a la postre fue el MVP del encuentro, con un lanzamiento de falta potente, abrió la brecha en el marcador. Ismael provocó un penalti y Pablo anotó su segundo gol de la tarde.

El Levante tras este rodillo inicial de los verdiblancos tuvo que arriesgar y comenzar a jugar de cinco. Algo que aprovecharon los andaluces para lograr el cuarto, diana de Rafa López desde su propio campo a portería vacía. Un descuido en la zaga le dio la única alegría del encuentro a los valencianos, que recortaron distancias por medio de Parreño. Aunque, antes de llegar al ecuador de la primera mitad, Dickson metió el quinto.

La segunda mitad fue un puro trámite. A los dos minutos del paso de vestuario, Pablo Otero logró el hat-trick tras un contragolpe conducido por Ismael. A partir de ahí, los de André Brocanelo decidieron bajar revoluciones y no hacer más daño al rival, aunque con el partido siempre controlado. Además una victoria con significado especial, ya que no ganaban al Levante UD FS desde el año 2014.

El ascenso está ya al caer, incluido podría hacerse oficial en apenas una hora si el Family Cash Alzira no gana en su casa (18:30 horas) contra el O Parrulo, tercer clasificado. Si no es hoy, tendrán su primer match ball el próximo fin de semana en Ibiza.