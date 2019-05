El base Dani Rodríguez no seguirá la próxima temporada en el Betis Energía Plus. El club verdiblanco y y el jugador catalán han llegado a un acuerdo para quedar desvinculadas ambas partes, como ha anunciado en un comunicado la entidad bética.

"El Real Betis Energía Plus y Dani Rodríguez han llegado a un acuerdo para la no continuidad del jugador para la próxima temporada. Dani Rodríguez, junto a Lluís Costa, han sido piezas importantes en la dirección de un equipo que ha hecho historia tras la conquista de la Copa Princesa y la LEB Oro. El base catalán acabó el curso sumando 34 partidos y con una media de 3,15 asistencias, 8,5 puntos y 9,3 de valoración. Desde el Club se le agradece todo su trabajo y compromiso a la vez que se le desea suerte para su futuro profesional", reza la nota del Betis Energía Plus.

Así, el cuadro heliopolitano sigue con los movimientos en el mercado de cara a configurar la plantilla de la próxima campaña, en el regreso a la ACB.