Pablo Almazán: "Me gustaría seguir con este proyecto el próximo curso"

Entre apuntes, mientras se prepara los exámenes de primero de Nutrición y Dietética, Pablo Almazán saca tiempo para repasar lo que ha sido su primera temporada como jugador bético. Una campaña histórica, con los dos primeros títulos, y un ascenso que quedará para la posteridad al ser el más prematuro que se logra en la LEB Oro. "Me inspiraba, además de mi hermano, Carlos Jiménez, con el que tuve la suerte de compartir media temporada entrenando", reconoce el alero granadino, que ejerció de capitán de la nave hispalense hacia la ACB.

–¿Qué le hubiera dicho a quien le dijera en verano que el equipo iba a ascender con la contundencia que lo ha hecho?–Le hubiera dicho que era muy complicado, no sabía básicamente la rivalidad que hay en la LEB Oro. Iba a ser my difícil cumplir los récords que hemos registrado. No le hubiera dicho que estuviera loco, pero sí que pusiera los pies en su sitio.

–Todo ello, además, después de las dudas tras las dos primeras derrotas a domicilio...–Se puede decir que nos colocó en nuestro sitio, donde teníamos que estar. La pretemporada fue un poco rara. Tras las dos derrotas, fuimos todos los jugadores los que nos juntamos, porque había algunos que no conocían la liga; todos nos conjuntamos más.

–Fue una pretemporada rara, también por las lesiones suyas y de Marcius, ¿no?–Tunde también estuvo una semana o dos de pretemporada fuera por un proceso viral. Mamadou (Samb) no había llegado tampoco. El grupo no estaba construido. Convivimos en el CAR en Sierra Nevada, el grupo humano desde el inicio se hizo sólido. Sabíamos que para lo que estábamos aquí era para ganar y competir. Hubo algunos como yo que llegamos tarde. No costó, pero había que construir un equipo entre todos y esas dos derrotas a posteriori vinieron bien. Todos nos teníamos que poner al servicio del equipo.

–Después llegó el récord, el título de Copa, ¿se relajaron un poco en Palma y Bilbao, con dos duras derrotas? –No nos relajamos. Obviamente, teníamos la carga de la Copa, había mucha tensión por el primer título del club, pero no fue motivo de relajación. Fuimos a Mallorca, ellos tuvieron una semana más de preparación. A nadie le gusta perder de tanto, pero no fue un síntoma de relajación. Se perdió en Palma, en Bilbao competimos la mitad de la primera parte, después ellos fueron después más sólidos. Pero el resultado final no reflejó el partido. Después sacamos otras diez victorias seguidas, lo que es un claro ejemplo del equipo. Ante un despiste nos hemos levantado juntos, estamos orgullosos.

–¿Se quita la espinita de lo del año pasado con Melilla?–La pasada fue una temporada larga, con otro formato y una eliminatoria al mejor de cinco. Jugamos muchos partidos en pocos días. Llegar al último partido y ver que se escapa, o que el otro equipo es mejor... Este año me decidí por el Betis porque su objetivo prioritario era el ascenso. Al año de no haberlo podido conseguir, se le une la rabia de haberlo hecho de esta forma.

–Se valora mucho el poder del grupo, como capitán, eso también es un mérito suyo, ¿no?–Realmente es mérito de todos. Yo soy capitán, pero también ha habido otros dos como Matt (Stainbrook) y Johnny (Dee). Se han conjugado un grupo de buenas personas, con el que que no ha hecho falta un capitán de la nave. Habia gente con experiencia como yo, Lluís (Costa), Dani (Rodríguez) o Mamadou (Samb). No creo que sea mérito del que levanta la Copa. Así lo hemos llevado y así será recordado.

–Además, se ha recuperado la conexión con la grada. Incluso le cantaban "Capitán, Almazán". –Este año éramos todos nuevos. Lógicamente la gente que venía a San Pablo, a una categoría menos, tenía muchas dudas sobre cómo iba a salir. A medida de que, independientemente de las victorias, el equipo demostró que no daba un balón por perdido y lo luchaba todo, la gente se fue sumando. De como empezó la temporada, con la cara de la gente, a como terminó, es uno de los grandes triunfos. Haber vuelto a enganchar, ilusionar al baloncesto. Es una de las grandes victorias. No se levantan con un trofeo, eso lo llevamos en el corazón cada uno. Sobre los cánticos, también lo han hecho con otros. Es una anécdota más que hemos disfrutado todos mucho. Lo más importante es que nos sentimos identificados con ellos y hemos ido de la mano.

–Se ha despedido Marcius y Stainbrook, ¿teme que haya más salidas importantes?–No es algo que esté en mi mano ni de lo que tenga que opinar. El club hará lo que tenga que hacer, desde el presidente hasta la dirección deportiva. Hay gente que tomará decisiones en beneficio del club, esto es deporte, sabemos qué hay.

–Entonces, ¿veremos a Almazán como capitán del Betis en la Liga Endesa?–No lo sé. Estamos en las mismas, tiene que decidirlo el club, tanto si sigo como si no. ¿Si me gustaría seguir en Sevilla? Me encantaría continuar con este proyecto. Y más en una categoría superior. Yo estoy haciendo el trabajo de postemporada, sigo dentro de la dinámica del equipo.Cuando ellos decidan, si me quedo o no, me lo comunicarán.

–Ya debutó en ACB hace algunos años, con Unicaja, y la siguiente temporada en Zaragoza. ¿Cree que puede asentarse ya en la máxima categoría?–Es lo que me gustaría, jugar en ACB. Desde que debuté hasta hoy han pasado muchos años. Soy otro jugador. Conozco más el juego, uno siempre aspira a lo máximo, a ser mejor cada temporada. Ése es mi objetivo.

–Supongo que tendrá un ojo en lo que ocurre con Melilla y Granada en los play off, ¿no? –Sí, son equipos especiales. Uno es donde estuve los tres últimos años, el último año estuvimos tocando el ascenso con la palma de las manos, les desearé lo mejor. Otro donde juega mi hermano y el equipo de mi ciudad. Con respeto a los demás, quiero que ganen siempre.

–Precisamente su hermano anunció el lunes su retirada, ¿cómo se lo tomó? –A la familia se lo comunicó antes de hacerlo público. Te da pena, porque siempre hemos compartido mucho hablando de baloncesto, desde que tenemos uso de razón nos hemos dedicado al baloncesto. Con todo, con mucho orgullo por lo que ha sido, por la persona que ha sido dentro del campo. ¿Y si se retira con un ascenso? Sería para escribir un libro. Sería enorme. Eso sí, él tiene encaminado su futuro laboral y tiene la decisión tomada, no creo que la cambiara.