El BM Proin suma la quinta victoria consecutiva (33-29)

El Cajasol Sevilla BM Proin suma su quinta victoria consecutiva, se afianza como un candidato al ascenso y se mantiene invicto en El Paraguas, tras un partido que se le complicó por momentos, pero resolvió de manera solvente en la segunda mitad.

El Cajasol Sevilla BM Proin empezó sin afinar la puntería y no logró anotar hasta los cuatro minutos de partido, en un penalti que transformó Alberto Ruiz. Antes, el conjunto culé se había adelantado en el marcador. Volvieron a hacerlo con el 1-2, pero la reacción local no se hizo esperar y Ángel Montoro, Julio Morgado y Pepe Moguel aportaron la finalización de la que estaba careciendo el conjunto hispalense en los primeros minutos.

Se mantuvo el intercambio de goles en el que el Proin mantenía una corta distancia sobre un Barça Atlétic, que aprovechó dos contragolpes para igualar el marcador (8-8) en el ecuador de la primera mitad. Alberto, desde siete metros, y Sasha Tioumentsev, que reaparecía tras estar fuera por lesión en los últimos encuentros, anotaron los siguientes tantos de un Proin que estaba haciendo un buen juego pero sin conseguir una amplia ventaja en el resultado.

A los 19 minutos el filial catalán se colocó por delante en el marcador (no lo estaban desde el 1-2) con un gol que suponía el 10-11. El Barcelona empezaba a encontrarse cómodo en el partido y Víctor Montesinos decidió parar el encuentro con tiempo muerto. A la vuelta de este Kilian Ramírez paró un penalti que evitó situar a los suyos tres abajo. A partir de ahí echó el cerrojo el Cajasol Sevilla BM Proin y no volvió a encajar antes del descanso, al que se marchó ganando (15-14) gracias a un gol de Alberto Ruiz en el último minuto.

Tras el paso por los vestuarios Ángel Montoro abrió la lata y el partido se mantuvo en una igualdad máxima, tanto es así que el 19-16 suponía la mayor diferencia en el marcador hasta el momento. A pesar de ello, el Barça Atlètic no se vino abajo y respondió recortando distancias y generando oportunidades que no encontraron portería por el buen hacer de Kilian, que volvió a dar un buen nivel una jornada más.

Un gol de Javier Castilla a los 14 minutos de segunda mitad dio la tranquilidad al Proin que no había podido lograr anteriormente al ponerse cuatro por arriba, 23-19. En la jugada anterior, el Barcelona desaprovechó un doble lanzamiento, que se encontró con el palo en primera instancia y con un paradón de Kilian en el rechace.

Alberto volvió a demostrar estar en un gran momento de forma y anotó dos tantos consecutivos para ampliar la ventaja, lo que auguraba que el partido no se iba a escapar y el equipo local podría disfrutar de un final tranquilo. Y así fue, el Cajasol Sevilla BM Proin fue distanciándose en el marcador y manejó tranquilamente los últimos compases del partido. El resultado final fue de 33-29 por un arreón de los visitantes en los últimos minutos, pero la distancia pudo ser mayor.