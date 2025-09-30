La bronca de Carlos Alcaraz con el juez de silla durante la final de Tokio: "No has jugado al tenis en tu vida"

El tenista español Carlos Alcaraz disputó este martes una nueva final, esta vez en el ATP 500 de Tokio, enfrentándose al estadounidense Taylor Fritz. Durante el primer set, el jugador murciano protagonizó un momento de tensión con el juez de silla, al que recriminó la escasa duración del tiempo que tenía para recuperarse y sacar entre puntos.

El encuentro estaba muy parejo cuando, tras un punto que obligó a subir a la red, Alcaraz se detuvo un instante y recibió un warning por parte del árbitro, Fergus Murphy, lo que desató su enfado.

Visiblemente molesto, le recriminó: "¿Crees que es normal que yo termine un punto largo en la red y luego apenas tenga tiempo para ir a por las pelotas, sin tiempo para descansar? ¿Crees que eso es normal o no? Bueno, nunca has jugado al tenis en tu vida".

Tras este intercambio, el partido continuó y finalmente el primer set cayó a favor de Alcaraz por 6-4.

En cuanto al resultado final, Carlos Alcaraz se proclamó campeón del torneo de Tokio por primera vez en su carrera, derrotando a Fritz por 6-4 y 6-4 en 1 hora y 32 minutos. Con este triunfo, el español aumenta su palmarés a 24 títulos, de los cuales 8 corresponden a la presente temporada 2025.

La temporada de Alcaraz sigue siendo excepcional: con 67 victorias este año, se convierte en el sexto jugador del siglo XXI en ganar ocho torneos en una sola temporada. Entre sus recientes éxitos destacan el Abierto de Estados Unidos, Roland Garros, los Masters 1000 de Cincinnati, Roma y Montecarlo, y los torneos de Queens y Róterdam, consolidando lo que ya se perfila como su año más destacado, a los 22 años, para el ganador de seis Grand Slam.