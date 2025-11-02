El Caja 87 aprende a sufrir tras la diversión inicial ante el Toledo (70-62)

Diez minutos de gran intensidad defensiva y acierto en ataque parecían ser suficientes para que el Caja 87 lograse una cómoda victoria, otra más, en casa, pero la fe de un peleón CB Toledo sujetado en los puntos por dentro de Mendiola animaron hasta el final un encuentro que pudo decidirse antes de forma cómoda y que hubo que trabajar hasta el final para ganar por 70-62.

Tendrá que cuidar Adrià Alonso esas desconexiones, porque de un +21 vio cómo el rival se colocaba a sólo cuatro puntos en el último cuarto, pero los errores en el tiro libre (10/22) impidieron a los visitantes meter del todo el miedo en el cuerpo a los aficionados de San Pablo, aliviados al final cuando Dedovic palmeó cerca del ato y Bilalovic clavó un triple lejano para dejar el triunfo en Sevilla.

Desde mitad del primer cuarto a mitad del segundo se vio al mejor Caja 87 de Adrià Alonso. Todo el juego comienza desde la defensa y así lo entendieron los pupilos del técnico cajista, rápidos de manos, incisivos en las ayudas y elevando el nivel de dureza hasta el punto justo que permitían los colegiados. Y así frenó al rival, al que se le bajaron las persianas en ataque desde el 8-9. Un triple de Iñaki Álvarez fue todo lo que iluminó al cuadro toledano en casi 10 minutos en los que apenas sumaba desde el tiro libre. Enfrente, la entrada de Jankovic y Cecilia iluminaron a los locales que se dispararon en el marcador con un baloncesto rápido en el que la pelota pasaba por muchas manos en busca del jugador liberado cerrando el primer acto con 26-12. Pero lo mejor era el trabajo atrás, donde todo el equipo defendía como si le fuera la vida en ello. Hasta tres robos casi seguidos protagonizó el cuadro hispalense sin que el rival pasara del medio del campo para lograr la máxima renta tras una canasta de Bilalovic, que puso el 34-13 con buenos minutos también de Cebolla y Dibba en la zona.

Dedovic, a punto de lanzar un tiro libre. / Caja 87

Cualquiera habría pensado que el encuentro sería un camino de rosas. Apenas una canasta en tiros de campo en todo ese tiempo iluminaba al equipo manchego, perdido en ataque sin la posibilidad de correr, pero sólo con los puntos de Mendiola hicieron creérselo al conjunto de Sergio Vicente, que llegó vivo al descanso (42-28).

Pero entonces el que se quedó clavado fue el Caja 87, tras una reanudación en la que entró en el juego del rival de intercambios de golpes. Ataques fulgurantes sin control en busca de que el encuentro entrase en una anarquía que le diera al Toledo alguna opción. Y picaron los de Adrià Alonso que se quedaron clavados en el punto 49. El que puso Jankovic, que lo mismo anota que rebotea y reparte juego (máximo asistente de los suyos con cinco). La zona visitante atascó a los locales y cuando las ayudas dejaron de llegar Mendiola empezó a anotar por dentro con facilidad protagonizando un parcial de 0-11 que puso a tiro al cuadro manchego (49-45).

Comenzaba un partido nuevo, aunque Jankovic, desde la personal, dio algo de aire a los suyos para afrontar con 53-45 los últimos 10 minutos. Clarke apareció por fin en el encuentro y estrenó su casillero con un triple. Hace falta más del base, no puntos, sino implicación en un jugador que debería ser diferencial y pasó desapercibido durante muchas fases del choque. En el otro lado Mendiola solo sostenía a su equipo y cuando aparecía algún otro como Lafuente, Iñaki Álvarez o Víctor Moreno el Toledo se arrimaba, aunque sin dar el paso decisivo, lastrado por los errores desde la personal: 3/8 en el cuarto decisivo, el mismo registro de un Caja 87 que no necesitó acertar más gracias a un palmeo de Dedovic y al triple posterior de Bilalovic que selló el triunfo cajista a poco más de un minuto para la conclusión (68-61).

Victoria, peleada, pero triunfo de peso para un Caja 87 que se asienta en la zona alta y que firmó 10 minutos de muy buen baloncesto que le dio para ganar con la dosis necesaria de sufrimiento y esfuerzo que requiere cualquier encuentro de esta competida Segunda FEB.