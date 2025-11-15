El Caja 87, a mantener su buena dinámica ante la Cultural y Deportiva Leonesa

El Insolac Caja 87 retorna este mediodía del domingo (12:30) a San Pablo para afrontar la sexta jornada en Segunda FEB, donde figura en una ilusionante segunda plaza tras sus cuatro victorias en cinco partidos. Los rojiverdes reciben a la Cultural y Deportiva Leonesa, que se planta en Sevilla con la moral alta después de derrotar a la Ponferradina (99-93) en el denominado derbi del Bierzo. El equipo que dirige Adrià Alonso, por su parte, supo leer las intenciones del Valle de Egüés la pasada jornada y desde el minuto uno le metieron una marcha más al encuentro para distanciarse bien pronto y zanjar el pleito.

León es una plaza de baloncesto, la vetusta ciudad castellana respira básket por sus cuatro costados y el buen aficionado recuerda a aquel Elosúa que tanto brilló en la Liga ACB en la década de los noventa, pero el pasado reciente ha sido bastante tormentoso. La Cultural y Deportiva Leonesa, auspiciada por la Aspire Academy, consiguió unificar en 2022 al Basket León y al Reino de León para seguir con el legado del histórico CB León, desaparecido en 2012. Tras una temporada de arranque en la antigua EBA en la que acabó en cuarta posición, la Cultu consiguió ascender a Segunda FEB tras ganar su liga y vencer en Gandía al Jaén en la final por el ascenso.

Este año, con un equipo muy remozado con respecto a la pasada campaña, destacan en anotación tres jugadores: Dídac Cebolla (13,6 puntos de media), Hayman (13) y Deng (11,6). En cuanto a la faceta reboteadora aparece la figura de Amadasun, siendo el que más capturas consigue con 7,6 por partido. También es Dídac Cebolla el jugador más generoso del equipo leonés, con 4,2 pases definitivos de media. Y es él mismo el que lidera la tabla de valoración con mano dura, ya que acredita hasta 17,6 puntos de ranking de promedio.

Las palabras de Adrià Alonso

El preparador del Caja 87, Adrià Alonso, está cada día más satisfecho con el trabajo rutinario de los suyos: "Al principio de la semana primó la recuperación tras un viaje largo en bus, que siempre afecta. Con este equipo me lo paso muy bien en los entrenos asumen todo el volumen de trabajo y crecemos entrenamiento tras entrenamiento, construyendo esa identidad que queremos. Estamos llegando al puntito en el que queremos estar. También hay que terminar de recuperar a los jugadores pendientes para cercer como grupo entero".

El técnico barcelonés diseccionó a la Cultural y Deportiva Leonesa: "es un equipo de una identidad similar al de la pasada campaña, son verticales, de juego rápido, dominadores en lo físico y en el rebote, van a hacer un partido largo y habrá que estar atentos para que no lleven el partido a esos parámetros. Es un estilo muy diferente al nuestro. Estaremos ante nuestra gente y siempre tenemos muchas ganas de jugar con su apoyo".

El partido estará dirigido por Alejo Sánchez y Expósito Ruf (colegio andaluz) y podrá visionarse por LaLiga Plus. Las entradas para el público son muy asequibles: 10 euros adultos y cinco los niños.