El Caja 87, ante un novato con muchos puntos en sus manos

Sin Franch, recién operado de una rodilla, ni el sustituto del lesionado Bertain, que dijo adiós a la temporada por una rotura de ligamentos cruzados, el Caja 87 vuelve a San Pablo tras su cómodo triunfo en Cáceres recibiendo a un recién llegado a la categoría como el CB Toledo, que juega el domingo (12:30) a Sevilla “sin nada que perder”, según su técnico, Sergio Vicente.

Con el ex cajista Mike Serrano en sus filas, el conjunto manchego afronta esta quinta jornada con dos triunfos y dos derrotas, la última el pasado fin de semana en casa ante Clínica Ponferrada por un ajustado 82-85. “Nos han tocado tres salidas difíciles al principio, pero prefiero que sea ahora y no al final, cuando el calendario será más amable”, explicó Vicente, para quien el Caja 87 “en Sevilla parte como favorito”, por lo que es un encuentro en el que su equipo “no tiene nada que perder”. “Vamos a una pista bonita, con mucho público, ante un conjunto hecho para ascender. Todo lo que nos llevemos de allí será un extra”, aseguró.

En esa línea, Adrià Alonso, entrenador del Caja 87, comentó que su equipo sigue “creciendo en automatismos” y consideró al Toledo como un rival “con muchísima experiencia que define muy bien la categoría, con mucho baloncesto y muchas variantes en todas las posiciones”.

Lo cierto es que aunque el Toledo juega esta campaña en Segunda FEB tras la compra de la plaza del CB L´Horta Godella valenciano. Con todo, en su estreno en la categoría está firmando un buen arranque en el que ha mostrado su sello de identidad en la pista: jugar a un alto ritmo, corriendo y generando muchos tiros. “Somos menos grandes, pero más rápidos y eso debemos aprovecharlo”, afirmó el preparador del cuadro toledano, que destaca como el mejor equipo del Grupo Oeste en porcentaje de tiros de dos puntos (59,2%) y el mejor asistente con un promedio de 22,8 por partido, aspecto en el que destaca Jorge Lafuente (7,5), frente a las 11,3 del Caja 87.

Será un duelo en el que la mejor defensa hasta ahora, la del cuadro hispalense (69,3 puntos), debe frenar al segundo mejor ataque de la liga (85,3), sin duda una dura prueba para los de Adrià Alonso cuyo tope de puntos recibido hasta ahora fueron los 76 encajados contra el Clavijo. Víctor Moreno es el máximo anotador de los visitantes (16,5) en una estadística en la que está apoyado por el experimentado Sergio Mendiola (13,2) y Luis García (12,5). En este apartado el mejor del Caja 87 son Dedovic (13,5) y Clarke (12,5), quien debe dar un paso adelante.