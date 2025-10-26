El Caja 87 convierte en trámite su visita a Cáceres (52-68)

En el deporte profesional lo importante son los resultados. Ganar es lo único que se acaba recordando y eso es lo que hizo el Caja 87, que tiró de practicidad y una buena primera parte para retomar en Cáceres la senda triunfal con una cómoda victoria por 52-68 ante un equipo que demanda un cambio en el banquillo de forma urgente para practicar una reanimación a tiempo. Al descanso ya estaba la contienda liquidad (21-42) y en la segunda parte el conjunto sevillano jugó con el tiempo y el marcador para no pasar apuros y traerse de vuelta un marcador más para crecer desde la confianza que da siempre ganar.

Eso sí, 26 puntos en la segunda parte ante un rival muerto es para estar en sobre aviso ante contrarios de mayor entidad. En general fue un segundo tiempo de ir con lo justo (2/3 en tiros libres en esos 20 minutos) y sólo cuatro asistencias. Las individualidades cajistas fueron las que marcaron las diferencias en un equipo que sigue ajustando las piezas y el juego que quiere Adrià Alonso, que apuesta menos por jugar con un escolta clásico (Bilalovic no llegaba a los 10 minutos al final del tercer cuarto) para jugar más tiempo con dos bases, dos pívots, con Jankovic haciendo de cuatro junto a Dibba, y Dedovic. Funcionó contra el Cáceres, pero hay que cuidar detalles como la carta blanca que tiene Clarke (2/8 en tiros de campo) y los problemas para mover la pelota en busca de un tirador liberado y no tirar de excesiva anarquía en ataque. En el lado positivo, Jankovic va asumiendo galones (21 puntos y cinco rebotes), se mejoró el porcentaje en triples y la defensa supo parar, por momentos, a Leveque, MVP de lo que va de temporada.

El Cáceres venía de despedirse en la Copa de España en Logroño. Largo viaje de ida y vuelta en autobús entre semana que pudo pesar en las piernas de los jugadores de Jacinto Carvajal, a los que la energía inicial se les acabó pronto la energía. Y eso es lo que pitaba su público. El marcador enfada, pero la desidia quema. Con Leveque bien defendido por dentro, al cuadro extremeño se le acabaron las ideas de cómo llevar la pelota cerca del aro contrario, lo que unido a la intensidad y aciertos hispalenses el partido se rompió muy pronto.

Clarke abrió el marcador con un triple y Leveque comenzó el encuentro manteniendo a su equipo con su lucha en la pintura, pero a poco que los interiores cajistas se cerraban y llegaban las ayudas su producción ofensiva fue a menos y desde el 8-11 un parcial de 1-12 (9-23) dejó ya bien encarrilado al final del primer acto el partido para los de Adriá Alonso, que volvía a la plaza a la que no pudo llevar de vuelta a Primera FEB la pasada campaña. El 0/5 en triples del Cáceres en el primer cuarto era tan revelador como los cinco balones perdidos, uno de ellos tras un tiempo muerto en el que los jugadores locales no pasaron la mitad de la pista antes de los ocho segundos reglamentarios. Otro dato: sólo dos canastas en juego del equipo cacereño, una de ellas del sevillano Luis García (2/11 en tiros de campo).

Lo más complicado estaba hecho. Abierta la brecha, sólo había que aprovechar los errores locales para seguir sumando. Más de cinco minutos le costó anotar al Cáceres en el segundo cuarto, tiempo que aprovecharon Dedovic y compañía para seguir ampliando su ventaja aprovechando su superioridad física por dentro y la parsimonia defensiva del rival. Rafa Satos colocó el 9-36 (máxima renta hasta entonces) antes de que Leveque contestara con cuatro puntos, pero el coriano Joaquín Cebolla volvió a poner el +27 tras no jugar ni un segundo la jornada anterior.

El Cáceres sólo podía ir a mejor. Era difícil hacerlo peor y dos triples de Lafuente y Juan Santos despertaron a los suyos, pero con mucho que mejorar en una segunda parte en la que el Caja 87 ya lo tenía todo de cara para recuperar la senda del triunfo (21-42).

Esta vez fue el equipo hispalense el que salió fallón y un 7-0 de inicio acercó al cuadro extremeño (28-42). Por suerte apareció Jankovic para salir al rescate y llevar la tranquilidad a su banquillo con siete puntos seguidos, un triple incluido, para bajar las revoluciones (28-49). Mejoró el conjunto local, pero la diferencia era tanto que resultaba imposible pensar en una reacción. A los 10 últimos minutos se llegó con un 37-55. Bilalovic abrió el último cuarto con un triple, sus primeros puntos de la temporada. Quién lo ha visto y quién lo ve. El canterano Rafa Romero debutó en Segunda FEB y el tiempo pasó sin que pasara nada más, con un Cáceres incapaz siquiera de maquillar el marcador y un Caja 87 que no quiso o pudo pisar más el acelerador a la espera de que pasara el tiempo sin ver nunca peligrar el resultado.