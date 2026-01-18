El Cajasol Real Ciencias cae en Ordizia en un duelo importante por la permanencia (40-21)

Derrota importante para el Cajasol Real Ciencias en su visita al Ampo Ordizia, equipo entrenado por Suso Romero. Los sevillanos perdieron con el colista de la categoría por 40-21 y se igualan ahora a los vascos en los puestos bajos de la clasificación de la División de Honor.

El Cajasol Real Ciencias afrontaba su visita a Ordizia con la intención de frenar su dinámica irregular y aprovechar la condición de colista del rival para dar un golpe de efecto. Los sevillanos, con sólo dos triunfos en la temporada, se medían a un Ampo Ordizia que llegaba último y con una única victoria, lo que igualaba a ambos equipos en urgencias y presión competitiva. La cosa, sin embargo, se complicaba desde el último entrenamiento con la ausencia final del neozelandés Jay Davis por un problema en el hombro. Su lugar lo ocupó Samb.

El inicio del encuentro fue trabado y con mucho respeto. El Ciencias intentó asentarse en campo contrario, pero fue el conjunto local quien inauguró el marcador con un golpe de castigo lejano transformado por Damián Huber en el minuto 8 (3-0). A partir de ahí, los sevillanos buscaron responder con posesión y fases largas, encontrando espacios cerca de la línea de marca, aunque sin la claridad necesaria para culminar. Ni la melé ni las touches en zona peligrosa permitieron superar la defensa final vasca.

La insistencia tuvo premio en el minuto 23. Tras una touch bien ejecutada, Marcelo Marina logró el primer ensayo del Cajasol Real Ciencias, transformado por Manuel Vázquez para colocar el 3-7 y confirmar que el equipo estaba vivo en el partido. Sin embargo, esa ventaja duró poco. El Ordizia reaccionó con rapidez, aprovechando su potencia física y castigando cada error visitante. Apenas tres minutos después, Huber ensayó y transformó para devolver el mando al rival (10-7).

Un Huber decisivo

El nombre del argentino Damián Huber tuvo un peso especial en el encuentro para el Cajasol Real Ciencias, ya que el actual jugador del Ampo Ordizia defendió la camiseta sevillana durante las últimas temporadas. Su actuación fue decisiva y especialmente dolorosa para su exequipo: asumió con autoridad la dirección del juego, mostró un altísimo acierto al pie y firmó una producción ofensiva determinante, con ensayos, transformaciones y golpes de castigo que marcaron el ritmo del partido. Con un profundo conocimiento del estilo del Ciencias, Huber supo leer cada momento, castigar los errores y liderar a su equipo hacia una victoria clara, dejando patente su crecimiento competitivo y su papel clave en el proyecto del Ordizia.

El tramo final de la primera parte resultó especialmente duro para los intereses sevillanos. Un nuevo golpe de castigo de Huber amplió la renta (13-7), y en el minuto 39 llegó un momento clave: una patada adelantada mal defendida permitió otro ensayo local, con error de colocación en la zaga, con el zaguero Camarero muy blando a la hora de interceptar el balón en la línea de marca. Esto dejó el marcador en 20-7.

Después del descanso, el Ciencias volvió a sufrir desde el touch maul, con un ensayo de Bartorelli transformado para el 27-7, una losa pesada después del paso por los vestuarios. El Cajasol Real Ciencias mostró carácter y orgullo competitivo. En el minuto 46, Bobo recortó distancias con un ensayo transformado por Manuel Vázquez (27-14), y el equipo creyó de nuevo en la remontada. Sin embargo, cada avance se vio frenado por errores no forzados, golpes de castigo en contra y la falta de continuidad en campo rival. Huber siguió castigando con el pie (30-14 en el 54), y aunque Pablo Sánchez logró otro ensayo en el 60 (30-19), el encuentro nunca terminó de caer del lado visitante.

Inferioridad numérica

La tarjeta amarilla a Oltra en el minuto 65 complicó aún más la situación. En una fase final marcada por los fallos de ambos equipos, el Ciencias siguió intentándolo, pero sin la precisión necesaria para cambiar el signo del partido. Los últimos minutos fueron un reflejo de la temporada sevillana: lucha constante, pero sin recompensa. Un golpe de castigo más (33-21) y el ensayo final de Oier Goia ya en el minuto 80 (40-21) cerraron el marcador.

La derrota deja al Cajasol Real Ciencias en una posición delicada, igualado en victorias con el colista y con la sensación de que el equipo necesita mayor regularidad, disciplina y eficacia para no complicarse seriamente el curso. El margen de error se reduce y la reacción deberá llegar pronto.