El Cajasol Sevilla BM Proin se estrena en el Palacio de los Deportes en la Copa

Los jugadores del Cajasol Sevilla BMProin se entrenan por primera vez en el Palacio de los Deportes con vistas al partido copero frente al Sinfín cántabro.

Partido simbólico para el Cajasol Sevilla BM Proin. El equipo sevillano de la División de Honor Plata se estrena en el Palacio de los Deportes (20:30) en la cita de la primera eliminatoria de la Copa del Rey contra el Sinfín cántabro. Está previsto que el máximo representante del balonmano local se traslade definitivamente al recinto de San Pablo para la segunda vuelta de la temporada y, de momento, también jugará allí los partidos de la Copa del Rey.

Mientras tanto, pues, en la noche de este miércoles será el estreno para un equipo que está lanzado en la División de Honor Plata, donde una racha de cinco triunfos consecutivos lo ha colocado en la cabeza de la clasificación, aunque empatado a puntos con el Agustinos de Alicante, que ha disputado hasta el momento un partido menos que la escuadra de Víctor Montesinos.

El rival en esta primera ronda copera será el Sinfín cántabro, conjunto que en estos momentos ocupa el penúltimo puesto en la clasificación de la División de Honor Plata. Nada que ver, a priori, con el estreno de la pasada campaña, donde el adversario fue el Torrelavega, también cántabro, que se mueve por los puestos más altos de la tabla en la Liga Asobal.

Dos curiosidades relacionadas con el Sinfín

Se dan dos curiosidades relacionadas con esta cita con el Sinfín. La primera de ellas es más global y tiene que ver con que ambas escuadras se volverán a medir el próximo domingo en Santander con motivo del campeonato liguero de la División de Honor Plata. El partido está fijado para las 12:30 y está claro que los rescoldos del duelo copero aún deberán estar candentes.

Los dos equipos volverán a enfrentarse el próximo domingo en Santander en partido de la División de Honor Plata

La segunda se refiere a la figura del propio Víctor Montesinos, que llegó a Sevilla hace cuatro temporadas precisamente procedente del Sinfín santanderino, cuando éste aún militaba en la Liga Asobal. El entrenador cordobés prefirió entonces el ambicioso proyecto que le ofrecían Juan Ramón Jordán y Juan Andréu para llevar al equipo de balonmano sevillano a la máxima categoría nacional. De momento, ya protagonizó el ascenso a División de Honor Plata en su segundo curso, mantuvo al equipo en su primera campaña en la segunda división y ahora marcha en los puestos de cabeza en una temporada más ambiciosa.

Entrada gratuita y actos anulados

Montesinos tiene a todos sus hombres disponibles para esta primera cita contra el Sinfín después de recuperar el pasado sábado a Sasha Tiouméntsev en el partido contra el Barcelona Atlétic. Con el hispano-ruso disponible y el extremo Pablo Soler metido en la dinámica del equipo desde hace algunas semanas el potencial del Cajasol Sevilla BM Proin se ha visto bastante mejorado y esta noche, en la primera cita copera, deberá corroborarlo de nuevo.

La entrada para el Palacio de los Deportes será completamente gratuita para todos los aficionados que quieran estar presentes en el encuentro, aunque con la condición de solicitarlas previamente. En el club sevillano se estimaba en la noche del martes que ya había mil aficionados aproximadamente con sus localidades sacadas.

Estaban previstos una serie de actos en las horas previas al comienzo del encuentro, pero se han tenido que suspender ante las previsiones de lluvias en Sevilla. Sí se espera, según los partes meteorológicos, que éstas concluyan en torno a las seis de la tarde, por lo que habría un margen para acudir a San Pablo a las 20:30.