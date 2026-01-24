El Cajasol Sevilla BM Proin impone su ley en Pontevedra y mantiene el liderato en Plata (25-26)

El Cajasol Sevilla BM Proin cumplió con los pronósticos y logró una victoria trabajada ante el Club Cisne (25-26) en un partido celebrado en el Pabellón Municipal Dos Deportes de Pontevedra correspondiente a la 17ª jornada de la División de Honor Plata Masculina. Con este triunfo, el líder de la categoría refrenda su solidez competitiva y su capacidad para sacar adelante partidos igualados fuera de casa.

Desde el inicio, el duelo se caracterizó por una intensa lucha defensiva, con ambos equipos intercambiando posesiones de alto nivel y contención de goles. Pese a las dificultades que plantea siempre el estilo de juego directo del Cisne, los sevillanos se mantuvieron siempre por delante en el marcador y lograron administrar su ventaja con paciencia y firmeza, demostrando que no todos los encuentros se deciden por amplias diferencias, sino por la capacidad de competir en los momentos clave.

El encuentro nunca perdió intensidad. En una primera mitad marcada por la paridad ofensiva, la defensa sevillana logró cortar varios intentos de contraataque de los locales, mientras que la circulación del balón permitió generar ocasiones de tiro de calidad. Los parciales reflejaron pequeños intercambios, que se decantaron finalmente a favor de los hispalenses. Los parciales fueron los siguientes: 1-0, 4-2, 4-3, 4-5, 5-7, 8-10 (descanso), 11-13, 14-16, 17-18, 19-21, 22-24, 25-26 (final)

Una de las claves del triunfo fue la respuesta de carácter del equipo sevillano en los momentos en que el Cisne intentó acercarse en el electrónico. El Cajasol supo mover el balón con criterio, encontrar espacios en la defensa rival y contener las transiciones rápidas, obligando al rival a buscar soluciones más forzadas.

Desde el prisma sevillano, el partido fue también una demostración de equilibrio colectivo e individualidades bien repartidas. Aunque el marcador final no fue muy elevado, varios jugadores destacaron con acciones claves tanto en defensa como en ataque. La solidez en la portería en los momentos decisivos y la capacidad de sacrificio del bloque completo contribuyeron a mantener la ventaja mínima hasta el pitido final.

Este triunfo permite al Cajasol Sevilla BM Proin afianzarse como líder de la División de Honor Plata Masculina, una posición que ya ocupaba antes de la jornada y que refuerza tras sumar dos puntos importantes lejos de casa. Los sevillanos se mantienen al frente de la clasificación, destacando por su consistencia y su capacidad para gestionar partidos cerrados.

Para el Cisne, la derrota supone un nuevo tropiezo en un campeonato exigente, aunque el equipo gallego volvió a mostrar un espíritu competitivo notable, manteniéndose cerca en el marcador hasta los minutos finales. Para el conjunto sevillano, por su parte, la victoria no sólo suma puntos en la tabla, sino que también confirma la madurez del proyecto liderado por Víctor Montesinos, capaz de imponerse en las canchas más complicadas de la categoría.

Fue un partido muy duro con buenas actuaciones individuales de Sasha Tioumentsev y Alberto Ruiz, además de los extremos Pablo Soler y Raúl Morales, que rindieron de forma notable.

Con la mirada puesta en las próximas jornadas, el Cajasol Sevilla BM Proin afronta el tramo decisivo del campeonato manteniendo su liderato y ambición intactos, consolidando su objetivo de pelear por el ascenso a la élite del balonmano nacional.