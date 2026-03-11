El Cajasol Sevilla BM Proin incorpora al brasileño Tarcisio Freitas para reforzar su primera línea

Tarcisio Freitas, en un partido entre Brasil y Suecia en Gotemburgo del pasado mes de enero.

El Cajasol Sevilla BM Proin ha reforzado su plantilla con la incorporación del primera línea brasileño Tarcisio Freitas, un jugador de 26 años, 1,90 metros de altura y 95 kilos de peso que llega procedente del BM Granollers, conjunto que compite en la Liga ASOBAL. El fichaje estaba previsto inicialmente para la próxima temporada, pero el club sevillano ha decidido adelantar su incorporación para fortalecer al equipo en el actual tramo de competición.

El hecho de que el Granollers se haya quedado ya sin grandes objetivos en sus diferentes competiciones también ha podido influir para que haya facilitado el adelanto de su salida para ahorrarse de esta forma alguna parte de su ficha.

La llegada del jugador sudamericano supone un refuerzo importante para el conjunto de Amate, que gana presencia física, lanzamiento exterior y nuevas alternativas ofensivas en la primera línea. El objetivo es aportar profundidad a la rotación en un momento clave del campeonato. En los últimos encuentros sí se había notado la acumulación de minutos para Tito Díaz y Alberto Ruiz, sobre todo a raíz de la lesión de Sasha Tioumentsev, aunque éste está previsto que retorno en la jornada de esta semana contra el Sinfín (sábado, 18:30 en Amate).

Un refuerzo para el momento decisivo de la temporada

El Cajasol Sevilla BM Proin afronta la recta final de la temporada con la ambición de mantenerse en el liderato de la División de Honor Plata, y la incorporación de Tarcisio Freitas responde a la necesidad de ampliar recursos en ataque.

El jugador brasileño destaca por su potencia física, su capacidad de lanzamiento desde larga distancia y su versatilidad en las posiciones de primera línea. Estas características permitirán al cuerpo técnico disponer de más soluciones ofensivas y mayor equilibrio en las rotaciones durante los partidos.

El anuncio del fichaje por parte del Cajasol Sevilla BM Proin. / M. G.

Además, el hecho de adelantar su llegada permite que el jugador se integre en la dinámica del equipo en un momento en el que cada encuentro puede resultar determinante para el ascenso a la Liga ASOBAL.

Experiencia en el balonmano europeo

Tarcisio Freitas Oliveira ha desarrollado parte de su carrera en el balonmano europeo, acumulando experiencia en competiciones de alto nivel antes de su llegada al BM Granollers, uno de los clubes históricos del balonmano español y participante perenne en la Liga ASOBAL.

Después de salir del Pinheiros, su club de formación en Brasil, fichó muy joven por el Recoletas Valladolid, donde destacó por su facilidad goleadora, con medias de 3,79 tantos por partido y 3,57 en las dos temporadas que jugó completas en el histórico cuadro pucelano. En Granollers bajó su producción al tener más competencia con jugadores de mayor nivel y promedió 1,80 y 1,50 goles. En total ha jugado en la Liga ASOBAL 114 partidos y marcado 298 goles, lo que supone 2,61 por partido.

A sus 26 años, el brasileño se encuentra en una etapa de plena madurez deportiva, combinando potencia física con experiencia competitiva. Su perfil encaja en el modelo de juego del Cajasol Sevilla BM Proin, que busca reforzar su plantilla con jugadores capaces de aportar intensidad y capacidad ofensiva.

Con este fichaje, el club sevillano continúa fortaleciendo su proyecto deportivo y suma a su plantilla un jugador con proyección internacional que llega con la intención de aportar desde el primer momento.

La incorporación de Tarcisio Freitas supone, en definitiva, un nuevo impulso para el equipo de Amate, que afronta las próximas jornadas con la ilusión de seguir compitiendo al máximo nivel en la categoría.