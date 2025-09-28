El Cajasol Sevilla BM Proin no puede con uno de los aspirantes al ascenso (31-29)

Segunda derrota para el Cajasol Sevilla BM Proin fuera de casa al caer contra el UBU San Pablo Burgos por un apretado 31-29 que reflejó lo que fue el partido. Los sevillanos no pudieron al final con uno de los aspirantes al ascenso directo a la Liga Asobal a pesar de pelear durante todo el encuentro por conseguir al menos uno de los puntos en juego.

El cuadro de Víctor Montesinos llegó a esta cita con uno de los gallitos de la categoría con una baja importante de última hora, ya que Sacha Tioumentsev, su jugador más destacado, se tuvo que quedar en casa debido a un esguince de tobillo sufrido en el entrenamiento del pasado jueves. Esto se unía a la ausencia del extremo Soler, que aún no ha podido debutar después de haber sido uno de los fichajes más destacados del pasado verano al lograr la cesión desde el Ángel Ximénez.

A pesar de ello, el Cajasol Sevilla BM Proin se presentaba en el pabellón burgalés con la intención de conseguir un buen resultado, algo que pareció factible con las ventajas iniciales del primer periodo. A los dos primeros parciales llegaban los visitantes por delante en el marcador y eso, al menos, daba esperanzas de un posible éxito.

Acta del partido.

Alberto Ruiz estaba muy acertado tanto en la dirección como en la faceta realizadora (acabó con 7 goles en su haber) y el Cajasol Sevilla BM Proin le ponía muy difíciles al cuadro burgalés, pero algunas decisiones de la pareja de árbitras fueron minando la resistencia visitante. Particularmente llamativo fue el gol que no le dieron a Montoro en la última jugada antes del descanso que hubiera supuesto la igualada a 14 en ese momento de pausa. Era una jugada con 3 segundos y con un solo pase el gigante marcó claramente antes de tiempo, pero el tanto no fue dado por válido.

En la segunda mitad el cuadro burgalés contó con ventaja siempre y llegó a irse al final con cuatro tantos arriba, pero la lucha del Cajasol Sevilla BM Proin en las últimas jugadas sirvió para dejar el marcador en un 31-29 que podría tener su trascendencia al final de la competición si ambos equipos llegaran a moverse por los mismos objetivos. Aunque Burgos es uno de los candidatos al ascenso directo, nunca se puede saber con certeza qué deparará esta División de Honor Plata del balonmano español.