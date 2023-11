La campeona del mundo, Beatrice Chebet, correrá en Itálica

La vigente campeona del mundo de Campo a Través, coronada en Bathurst (Australia) el pasado mes de febrero, Beatrice Chebet, ha confirmado su participación en la XLI edición del Cross Internacional de Itálica, que se celebrará el próximo domingo 12 de noviembre en el Circuito del Conjunto Arqueológico de Itálica, en la localidad sevillana de Santiponce.

La fondista keniata, también oro en el Campeonato Mundial en Ruta en 5K este año en Riga (Letonia), se tendrá que batir el cobre en el circuito italicense con sus compatriotas, Grace Loibach Nawowuna y Edinah Jebitok, cuarta y octava,respectivamente, en el Campeonato del Mundo de Campo a Través 2023, y con la ugandesa Annet Chelangat, decimotercera del mundo en esta misma reunión atlética.

"Lo cierto es que la XLI edición de Itálica va a contar con una Internacional Femenina de un altísimo nivel", explica el director técnico del evento, Antonio Ruiz, "con al menos 7 atletas, de entre las 30 primeras clasificadas del Campeonato del Mundo de Cross Country absoluto de Bathurst 2023, ya que a Chebet, Loibach Nawowuna, Jebitok y Chelangat, se suman la etíope Wede Kefale, decimoquinta; la inglesa Amelia Quirk, vigésimo quinta, y la española Irene Sánchez Escribano, trigésima".

En cuanto a la Internacional Masculina, la nómina de atletas participantes incluye al ugandés Oscar Chelimo, bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2022 en 5.000 metros; al burundés, Rodrigue Kwizera, octavo en el Campeonato del Mundo de Campo a Través 2023, y Mohamed Katir, el español que ha sido plata en el Campeonato Mundial de Atletismo 2023 en 5.000 metros.

Terna de vigentes campeones del mundo y gran nivel de los europeos

Según resalta Antonio Ruiz, "las personas aficionadas al campo a través van a poder disfrutar el domingo 12 en Itálica de una terna importante de vigentes campeones del mundo". Con Beatrice Chebet, reina de la categoría absoluta, estarán en Santiponce la etíope Senayet Getachew, campeona del mundo de Cross Country en categoría Sub20, que se estrena en Itálica en una prueba de campo a través en España, y el keniata Ishmael Kipkurui, campeón del mundo de Cross Country en categoría Sub 20.

Para el director técnico del Cross, hay que destacar también la presencia de cuatro campeones europeos de este año: la italiana Nadia Battocletti, campeona europea de Cross Country categoría Sub 23; la española María Forero, campeona europea de Cross Country categoría Sub 20; el español Alejandro Quijada, campeón europeo de 3000 obstáculos categoría Sub 23, y Niels Laros, holandés, campeón europeo de 1.500 y 5.000 metros categoría Sub 20, considerado "la gran sensación europea del atletismo", con voces que lo consideran ya el nuevo Ingebrigtsen.

"Precisamente, es este gran nivel de los atletas europeos a los que hemos invitado a participar en el Cross de Itálica este año, el que nos permite aventurar que disfrutaremos el domingo 12 de pruebas muy competidas y de duelos que van a ir más allá de los vividos en ediciones anteriores en Santiponce", afirma Antonio Ruiz.

Una nómina de corredores europeos que incluye al inglés Callum Elson, subcampeón del mundo de la milla en ruta (2023), y al serbio Elzan Bibic, 3º Cto. Europa Indoor en 3.000 metros (2023), en la Internacional Masculina, y a la alemana Gesa Krause, con dos bronces mundiales y 2 veces campeona europea en 3.000 obstáculos.

En cuanto a los presumibles duelos deportivos que se vivirán en Itálica, Ruiz avisa: "Las personas aficionadas y quienes sigan este gran evento deportivo por televisión, tendremos que estar muy pendientes de Kwemoi vs Kwizera, que han demostrado buen nivel en este inicio de temporada; Katir vs Meechaal, dos corredores españoles en excelente momento de forma y con ganas de dar mucho espectáculo en el atletismo español; Chelimo vs Kipkurui, que son el presente y el futuro del campo a través internacional, en la Internacional Masculina, y de Chebet vs Nawowuna, 1º y 4º Campeonato del Mundo de Campo a través; las españolas, Irene Sánchez Escribano vs Carolina Robles y Getachew vs Battocletti vs Forero, que buscan ratificar la consagración en categorías sub.

Plataforma para las promesas

El máximo responsable técnico de la Organización del Cross de Itálica ha querido hacer hincapié también en un aspecto muy singular de este campo a través poncino: "Contamos en esta edición con multitud de atletas promesa. Pensamos que tenemos en esta edición a bastantes de los corredores y corredoras jóvenes que pueden ser los futuros campeones absolutos y super estrellas del atletismo. Y esto no es nuevo. El Cross de Itálica se caracteriza a lo largo de su historia por descubrir a figuras del atletismo como Kiplimo, Cheptegei, Worku, El Bakkali, Paul Chelimo, entre otras".

Redondeando la participación atlética internacional del Cross de Itálica 2023, están: Merawhi Mebrahtu (eritreo); Aaron Kefle (eritreo); Adel Mechaal (español); Adrian Ben (español), que ha sido 4º en el Mundial de Atletismo de 2023 en 800 metros; Ouassim Ouzmaiz (español); Sergio Paniagua (español); Miguel Baidal (español) y Santiago Catrofe (uruguayo), en los hombres, y: Purity Chepkirui; Isabel Barreiro y la sevillana Carolina Robles, entre las mujeres.

Plazo de inscripciones

Por otra parte, mañana finaliza, a las 12:00 horas, el plazo para la inscripción de atletas y equipos que quieran participar en esta edición del Cross Internacional de Itálica.

"Como lleva siendo ya habitual desde hace unos años, los dorsales para el Cross Popular Masculino se agotaron hace varios días. Y, desde la Organización, queremos animar a las corredoras populares sevillanas, para que sigan engrosando la lista de 328 que ya se han inscrito para correr el Cross Popular el domingo 12", concluía Antonio Ruiz.