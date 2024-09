Carballés y Altmaier se jugarán el título en la Copa Sevilla

Sevilla/Roberto Carballés sigue engordando unas cifras galácticas en una Copa Sevilla en la que se siente como en casa. Tampoco el empuje de Calvin Hemery, que buscaba cambiar las tornas tras perder ante el español la final del año pasado, fue suficiente para derrocar a Róber, que cumplió con su favoritismo y dejó en cero al galo (6-1, 7-6).

Lo cierto es que el partido bien podría componerse de dos minipartidos distintos. El primero, que duró set y medio, con un Carballés muy suelto que, además, se aprovechaba de los errores en cascada de Hemery. No consiguió el francés aclimatarse a las condiciones nocturnas de Sevilla, encontrando pocos puntos gratis con el saque y encadenando fallo tras fallo. Tardó set y medio en lograrlo: ahí, el duelo cambió y se convirtió en una batalla de tú a tú, con ruleta de breaks incluidos en la que, eso sí, Roberto impuso su jerarquía y saber hacer en el tiebreak, territorio en el que se hace más grande que nadie durante este torneo. Así pues, el granadino buscará este sábado su tercera corona consecutiva en la capital andaluza, lo que igualaría las mejores rachas del torneo, que llevan la firma de Osete y Gimeno-Traver.

“Me haría mucha ilusión (igualar ese palmarés). Este torneo me hace ilusión desde hace muchos años, disfruto muchísimo esta semana aquí, prácticamente es como estar en casa, cerca de Granada, mi familia y toda la gente que me arropa muchísimo aquí”, señalaba un Carballés que, de momento, aguanta bien físicamente el rápido cambio de superficie tras pasar por el US Open.

Altmaier, a la final tras el thriller del torneo

La segunda semifinal nos deparó uno de los partidos más apasionantes y emocionantes del torneo. Quizás, de hecho, el que más. Daniel Altmaier y Alexander Ritschard nos regalaron una batalla para el recuerdo de la Copa Sevilla, una lucha sin cuartel de más de tres horas en la que el germano sacó agallas para imponerse en el tiebreak final (7-6, 6-7, 7-6). Llegar a este punto, como se pueden imaginar, no fue fácil: el alemán dominaba por 5-4 y 30-0 en el segundo set, pero a dos puntos de la victoria se encontró con un arreón de raza del suizo, que volteó el marcador y llegó, también, a sacar para ganar el duelo con 5-4 en el tercero… para ver cómo se le escapaba de las manos cuando más cerca lo tenía. Golpes ganadores por doquier, drama con algunos cantos de los jueces, momentos tensos en el tercer set y, en definitiva, un partido que fue un auténtico regalo para el espectador.

Cuadro principal

Carballés y Altmaier se citan en la gran final

La última jornada de la Copa Sevilla 2024 promete emociones fuertes. Será una cita imperdible para todo aquel amante del tenis, en una tarde que promete ser para el recuerdo. Abrirá la jornada la final de dobles, que comenzará no antes de las 17:30 y que medirá a los checos Nouza/Rikl con el brasileño Romboli y el estadounidense Goldhoff. No antes de las 20:00, el plato fuerte de la jornada: una final entre Roberto Carballés y Daniel Altmaier, dos jugadores dentro del top-100 que buscarán llevarse a casa el Giradillo del torneo. El único cara a cara entre ambos tuvo lugar este 2024, en el torneo de Ginebra, donde venció el español por 7-6 y 6-4. Recuerden que pueden adquirir sus localidades para la gran final en www.copasevilla.com.