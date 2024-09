Carballés da continuidad a su racha y espera a Hemery en las semifinales de la Copa Sevilla

Sevilla/Roberto Carballés ya suma trece triunfos seguidos en la tierra del Real Club de Tenis Betis. No es el albero, pero el tapete rojizo también trae suerte al granadino. Eso sí, hoy debió enfrentar a uno de sus tests más duros en ediciones recientes, un Oriol Roca que se hizo gigante por momentos pero que no pudo aguantar la consistencia y regularidad de su oponente en el set decisivo (6-4, 1-6, 6-1). A pesar de firmar una clase maestra de tenis en el segundo set, el catalán claudicó ante un Carballés más agresivo y valiente en el tercer parcial. “Sabía que iba a ser un partido complicado: en el segundo set bajé un pelín la intensidad y el jugó mucho más agresivo, así que me dije a mí mismo que en el tercer set debía cambiar algo, porque si seguía manteniéndome ahí atrás y esperando a que falle, la cosa no iba a ir bien. Contento porque di un paso adelante para poder ganar”.

Roberto reeditará la final del año pasado en unas semifinales de altos vuelos frente a Calvin Hemery, que cada día demuestra por qué considera a Sevilla su torneo favorito. El galo se deshizo de Albert Ramos mostrándose muy dominante, pegando muy duro desde ambos lados de la pista y cerrando el duelo en un tiebreak que jugó con aplomo y valentía (6-3, 7-6(4)). Ahora, horas de estudio para cambiar el resultado de la final del 2023.

Altmaier y Ritschard se citan en una prometedora semifinal

Daniel Altmaier está demostrando en Sevilla que no es como se empieza, sino como se acaba. El germano, al igual que en la jornada de ayer, fue de menos a más para superar a Rodríguez Taverna en el primer partido de la jornada (7-5, 6-2). El argentino se quedó sin fuelle tras un disputadísimo primer set y el alemán, muy fuerte a nivel físico, confirmó que puede guardarse ases bajo la manga si así lo necesita.

En semifinales se medirá a un tenista que está volando bajito, pero que puede presumir de no haber cedido ni un solo set en este torneo. Alexander Ritschard inclinó a David Jordà, el verdugo de Coria, y lo hizo con mucho aplomo, eligiendo los momentos clave para cerrar las roturas que le dieron el set (6-4, 6-4). El suizo, pegador desde el fondo y con mucha calma en lo que al lenguaje corporal se refiere, se medirá por vez primera en su carrera a Altmaier.

Semifinales en una tarde de infarto

Penúltima jornada de competición en una Copa Sevilla que encara su recta final. Mañana será turno para las semifinales del cuadro individual: Carballés y Hemery abrirán fuego a partir de las 19:00 de la tarde, en un duelo al que le seguirá el partido entre Altmaier y Ritschard.

Por su parte, la Pista 3 será testigo de las semifinales del cuadro de dobles, que también comenzarán a partir de las 19:00 horas y a las que han llegado los cuatro primeros cabezas de serie. Andreozzi y Balaji, los principales favoritos, se enfrentarán primero a la pareja formada por Goldhoff y Romboli; por último, Sergio Martos, único superviviente español en el cuadro, se medirá a los checos Nouza y Rikl haciendo pareja con el italiano Marco Bortolotti. Recuerden que pueden adquirir sus localidades para toda la jornada de semifinales en www.copasevilla.com.