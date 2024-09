Carballés sigue firme en la Copa Sevilla y Coria cae en octavos de final

Sevilla/Roberto Carballés es el gran favorito de la Copa Sevilla y se empeña cada día en demostrarlo. También, ojo, en aquellos en los que no siente con tanta precisión la bola. Este miércoles formó parte de un duelo muy duro y peleado ante un resolutivo Gastao Elias (7-6, 6-4), pero la jerarquía y el saber hacer en los momentos importantes del granadino le acabó dando el triunfo y le permite alargar una racha de doce victorias seguidas en Sevilla (no pierde desde la final del 2021).

Federico Coria, por su parte, puso fin a su participación en Sevilla a manos de uno de los grandes nombres de la jornada. David Jordá se hizo gigante, aprovechando su condición de wildcard, firmó uno de los mejores triunfos de su carrera en base a la agresividad, las subidas a la red y un ritmo de bola mayor al del argentino (6-4, 6-4). Ni el calor del público del Tenis Betis, rendido a “La Mojarra”, ralentizó al español, que se enfrentará en cuartos de final a uno de los principales favoritos al título, Alexander Ritschard. El suizo supo sufrir y remontó varias desventajas para tumbar en dos sets a Agamenone (7-6, 7-5), dejando claro que se siente muy cómodo en Sevilla. “Las pistas son muy buenas, el bote de la bola es alto y bueno, el ambiente es genial. No me puedo quejar por nada”, señalaba el helvético.

Altmaier acaba con el sueño de Barranco

Javi Barranco comenzó jugando un tenis espectacular para sorprender a Daniel Altmaier, tercer cabeza de serie. El almeriense se colocó dos breaks arriba en el primer parcial, pero el germano tardó poco en reponerse, encontrar su ritmo desde el fondo de la pista y dificultar la tarea del español a la hora de cerrar los puntos. El devenir del primer set, que finalmente fue para Altmaier tras más de una hora, hizo mella en la moral de un Barranco que acabó concluyendo su andadura en Sevilla, eso sí, ganándose el aplauso del público andaluz.

El cuadro del torneo.

También cumplió con los pronósticos el finalista del año pasado, un Calvin Hemery que recobra sensaciones en unas pistas que conoce muy bien. El francés pasó por encima de Sakamoto (6-4, 6-1) y confesó por qué se siente tan bien en Sevilla. “Me encanta este clima tan caluroso. El calor me ayuda mucho: me siento fuerte físicamente, tengo una bola muy pesada y ese factor me ayuda bastante. Crecí en Guadalupe, una pequeña isla del Caribe que tiene un clima parecido, así que cuando se dan estos factores me siento muy bien”. Eso sí, tendrá un tremendo hueso en cuartos de final: se medirá a Albert Ramos, que trabajó duro para inclinar a Della Valle en el primer partido de la jornada (7-5, 6-2).

Los cuartos de final, una mezcla de juventud y experiencia

Este jueves se vive la jornada de cuartos de final, siempre especial por la mezcla de favoritos y sorpresas que se dan cita en ella. El día dará comienzo a las 13:00 con el duelo entre Daniel Altmaier y Santiago Rodríguez Taverna, que viene en un estado de forma excelso y busca sorprender al tercer cabeza de serie. A continuación, duelo de dos finalistas en la Copa: Albert Ramos y Calvin Hemery, que prometen mucho espectáculo. La sesión nocturna, que comenzará a partir de las 19:00, tendrá como duelo estrella el derbi español entre Roberto Carballés y Oriol Roca, con el partido entre David Jordá y Alexander Ritschard poniéndole el colofón a la jornada. Además, la Pista 3 será testigo de los partidos de cuartos de final del cuadro de dobles, donde aún permanecen las dos parejas que parten como favoritas, Andreozzi/Balaji y Sergio Martos/Bortolotti. Recuerden que la entrada es gratuita para la sesión diurna (los dos primeros partidos) y que pueden adquirir sus localidades para la sesión de tarde en www.copasevilla.com.