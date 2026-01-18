Carlos Alcaraz calienta motores en el Abierto de Australia

Carlos Alcaraz, con más resistencia de su rival de la esperada, sacó adelante su puesta en escena en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, el único de los majors que falta en su lustroso historial y por el que ha agrandado su apuesta para erigirse en el más joven en acumular alguna vez los cuatro grandes. derrotó al local Adam Walton por 6-3, 7-6 (2) y 6-2.

No fue sencillo para el murciano el arranque de temporada. Sin rodaje en torneos ATP y con la exhibición en Corea del Sur contra Jannik Sinner como única presencia en pista en este 2026, se topó con un rival rocoso, con desparpajo y sin presión. Sabedor del momento único para disfrutar frente al número uno del mundo. Nada que perder. Mucho que ganar.

Porque Adam Walton, que oscila entre los puestos 70 y 80 del ránking ATP -ahora es el 79- se sostiene con un gran servicio, especialmente efectivo en pista rápida, y por la resistencia que ofrece en los intercambios, especialmente eficaz este domingo por la falta de minutos de competición del murciano. No da sensación de sentir presión.

Sin Juan Carlos Ferrero en el palco pero con el resto de lo que ha sido su equipo habitual presente, con Samu López al frente como tantas veces, Alcaraz tuvo que emplearse a fondo por momentos, mantener la calma y disponer de paciencia. Sobre todo en el segundo set, cuando perdió su saque por primera vez y, aunque lo recuperó de manera inmediata, tuvo que apurar hasta el tie break para ampliar su ventaja.

Porque en la primera manga todo fue como pensaba. Mantenía el tipo Walton, que ha sido capaz de ganar a jugadores como el ruso Daniil Medvedev y que nunca se fue del partido. Pero Carlos, serio y firme, logró la rotura en el cuarto juego y no perdió el desequilibrio. Tomó la ventaja.

"Samu López es el mejor entrenador que hay ahora y lo que aporta es mucho de lo que no muchos pueden aportar" — Carlos Alcaraz - Número 1 del mundo

Fue luego, en el segundo, cuando tuvo que apretar para evitar la pérdida del set y el alargue del partido. Reaccionó a tiempo y se mantuvo firme. Pero Walton, que únicamente aspiraba a alcanzar la segunda ronda por primera vez e igualar su mejor resultado en un Grand Slam, seguía a rebufo de la iniciativa del número uno del mundo.

No se despegó del todo hasta entrado el tercer set. Nunca el australiano ha ido más allá de un segundo tramo. Y en esta, su tercera participación en Melbourne, tampoco fue. Apretó Alcaraz en el sexto juego del tercero, que ganó en blanco, y afrontó el tramo final con mejores sensaciones de las que comenzó y con un lugar en segunda ronda.

Dio primero Carlos Alcaraz, que ya tiene asegurado un triunfo, en el cara a cara con Jannik Sinner en la puja por los Grand Slam. El transalpino, campeón en las dos últimas ediciones, juega el martes.

El español, que nunca siquiera ha alcanzado las semifinales en Melbourne, se medirá en segunda ronda, que ha alcanzado por quinta vez en otras tantas participaciones, al alemán Yannick Hanffman, que superó al estadounidense Zachery Svajda por 7-5, 4-6, 6-4 y 7-6(3)

"Estoy satisfecho, ha sido mi primer partido esta temporada, creo que he estado a un buen nivel. Ha sido difícil durante todo el partido, no solo en el segundo set", dijo Alcaraz en la pista del Rod Laver Arena, que nunca ha perdido en la primera ronda de un Grand Slam y que volvió a superar a Walton, al que ya había vencido en Queens, el pasado curso, en la única ocasión en la que habían jugado.

Alcaraz regresará a la actividad en el Abierto de Australia el miércoles, en segunda ronda.