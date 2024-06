Carolina Robles, clasificada para la final de los 3.000 metros obstáculos en el Europeo

Carolina Robles, uno de los 86 atletas españoles que están compitiendo en el Europeo de Roma de Atletismo desde este viernes, superó la primera ronda clasificatoria de los 3.000 metros obstáculos y accedió a la final de dicha prueba, que será el próximo domingo 9 de junio a las 22:05 horas.

La sevillana saltó a la pista sabiendo que quedando entre las ocho primeras de su serie accedería a la final. Cumplió con el objetivo gracias a un sexto puesto y un tiempo de 9:33.79, a cuatro segundos de la vencedora, la francesa Alice Finot, que hizo su mejor marca de la temporada con 9:29.28.

El turno de Carolina Robles en el Estadio Olímpico de Roma llegó en la segunda serie, a las 13:23h. La nazarena siempre estuvo en el grupo de cabeza, llegando a liderar incluso en el tramo final, muy atenta a los movimientos de sus rivales. Estrategia que le funcionó, a pesar de la improvisación.

"Me he encontrado muy bien, salía sin ningún tipo de estrategia, a ver qué pasaba. Iba fatal, a cola de grupo, así que en el 200 decidí colocarme entre las cinco primeras, que es lo que me había dicho Antonio. Para no estar agobiada en el último cuatrocientos he recortado poco a poco cuando se escapó la sueca Lillemo, porque tirar muy fuerte pica mucho de cara a la final, así que preferí controlar el ritmo y llegar más descansada", declaró para los medios de la Federación Española de Atletismo al desenlace de la prueba.

Robles, que está cuajando una grandísima temporada habiéndose coronado como campeona de España de Cross, en Getafe, y de los 10.000 metros, se clasificó para el Europeo en la prueba de 3.000 metros obstáculos en la Reunión Iberoamericana celebrado en Huelva. Logró parar el crono en 9:30.57.

Carolina tendrá el domingo una gran oportunidad para lograr sobre el tartán de la capital italiana la mínima olímpica que le permita acudir a los Juegos de París. Deberá batir la marca de 9:23.00, mínima estipulada para estar en la cita olímpica de este verano, en la que sería su segunda participación en unos Juegos tras los disputados en Tokio en el año 2021. En Japón, Carolina acabó décimo tercera tras sufrir una caída.