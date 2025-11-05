La Cartuja será testigo del estreno de la nueva camiseta de la Selección

La Selección Española estrenará su nueva camiseta oficial local en el partido que cerrará la fase de clasificación para el Mundial de 2026, que la enfrentará a Turquía en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

La colección combina elementos históricos y tradiciones futbolísticas con una estética moderna y vanguardista, simbolizando un estilo de juego libre y dinámico que busca conectar a todas las generaciones de aficionados en la antesala del que será el mayor torneo futbolístico de la historia. Cada camiseta pretende unir a los seguidores en torno a una misma pasión por su país y su selección.

Camiseta selección detalle 2 / RFEF

La nueva primera equipación de adidas para 2026 presenta un diseño limpio y elegante, con finas rayas verticales amarillas sobre una base roja, inspiradas en la bandera y el escudo nacional. El espíritu de la nación queda reflejado en la palabra “España”, bordada en la parte trasera del cuello.

Detalle de la nueva camiseta de la selección española / RFEF

Toda la gama ha sido diseñada para el máximo rendimiento deportivo, adaptándose a las condiciones más exigentes. Incorpora tejidos elásticos mecánicos 3D con una tecnología que absorbe el sudor con mayor rapidez y mantiene a los jugadores secos durante más tiempo. Las tres bandas perforadas icónicas de la marca mejoran la transpirabilidad, mientras que las zonas de malla estratégicamente ubicadas garantizan una ventilación óptima incluso en los climas más cálidos.

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, dará a conocer este viernes la lista de convocados para los dos últimos partidos de la fase clasificatoria, ante Georgia y Turquía, en los que España estrenará su nueva piel y buscará certificar su billete para el próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La nueva camiseta de la seelcción española estará disponible en https://shop.rfef.es desde este jueves 6 de noviembre a las 10:00.