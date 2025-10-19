El CEAR La Cartuja echa el telón a la prueba internacional de veteranos

Imagen de la actividad bajo el lema "Rema. Compite. Vive" que ha tenido lugar por el día contra el Cáncer de Mama

La octava edición de la Sevilla International Rowing Masters Regatta se ha celebrado este fin de semana en el Centro Especializado de Alto Rendimiento La Cartuja de la capital andaluza. Para la ocasión, se han dado cita durante las dos jornadas de competición unos 700 deportistas y 380 tripulaciones procedentes de 13 países de Europa, India, Uruguay y Japón, representado por Nakae Kenji, del Tatsumi Rowing Club de Tokio y vencedor en su serie de skiff.

La competición de veteranos, que a nivel nacional ha contado con la presencia de 25 clubes de ocho comunidades (Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco), se ha desarrollado a lo largo de 91 mangas entre las dos jornadas y la distancia general de 1.000 metros y 500 en las pruebas de ocho con timonel para tripulaciones masculinas, femeninas y mixtas. Y lo ha hecho en el cierre de forma paralela a la prueba inclusiva 'Rema, Compite, Vive', en embarcaciones de cuatro con timonel y llaut sobre 250 metros, dirigida a mujeres que han superado cáncer de mama y en la que han participado seis clubes/asociaciones de Sevilla, Cádiz y Málaga aprovechando la conmemoración del 19 de octubre.

Distribuyendo a los participantes por grupos de edades, desde los 27 años hasta mayores de 75, y premiando al vencedor de cada una de las mangas, la competición ha sido dominada entre los representantes nacionales por el Club Náutico Sevilla, que ha acumulado 18 victorias, dos de ellas en botes mixtos con el Club de Remo Ciudad de Sevilla y el Club Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla, que han sumado por su parte tres triunfos cada uno.

Entre los restantes representantes andaluces, el Real Círculo de Labradores se ha hecho con seis primeros puestos, por cinco del Club de Remo San Jerónimo y dos del Real Club Mediterráneo de Málaga.

El representante japonés, vencedor en la prueba de skiff. / M.G.

Y a nivel nacional, los vascos Ur-Kirolak e Itsas-Lagunak de Barakaldo, el asturiano Corvera y los capitalinos Madrid Velocidad y Club de Remo Lago también han conseguido alguno de los triunfos en una cita en la que han participado a nivel europeo deportistas de Portugal, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica y la República Checa, entre los que el alemán Steffen Meyer, del International Rowing Club Heidelberg, recorrió en bicicleta los 2.300 km que hay hasta la capital hispalense desde su ciudad para acudir a la competición.

A la conclusión del programa, incluidas las mangas de la prueba inclusiva ‘Rema. Compite. Vive’, en la que fueron premiadas todas las participantes, procedentes de la asociación VidaON, con la que colabora el Club de Remo San Jerónimo; las también sevillanas Leonas del Guadalquivir del Club de Remeros y Piragüistas Veteranos, las chicas de El Candado con ellas, las Vikingas del Club Remo de Mar La Línea, el Club de Remo Torremolinos y el equipo BCS del Club de Remo Algeciras, se procedía a la clausura. En la misma, y como suele ser habitual, se distinguía a los remeros más veteranos en tomar parte en la Sevilla Rowing Masters, galardones que este año han recaído en France Charles, del Cercle Nautique de Soisy galo; y Joe Gleeson, del CastelConnell Boat Club irlandés, de 76 y 84 años, respectivamente.