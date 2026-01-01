El Chelsea destituye a Enzo Maresca en plena racha negativa

El Chelsea Football Club ha confirmado la salida del técnico italiano Enzo Maresca como entrenador principal del primer equipo, en una decisión que marca uno de los momentos más dramáticos de la temporada en Stamford Bridge. La dirección del club anunció hoy su decisión de finalizar la relación profesional con el entrenador, después de una serie de resultados pobres y una tensión creciente con la directiva y la afición.

La destitución llega en medio de una grave crisis de rendimiento: el Chelsea ha conseguido solo una victoria en sus últimos siete partidos de la Premier League, situándose actualmente quinto en la tabla y fuera de los puestos de Liga de Campeones, el objetivo declarado al inicio de la temporada.

Malos resultados y fractura interna

El club explicó en su comunicado oficial que, aunque se reconocen los logros de Maresca —entre ellos la histórica victoria en la UEFA Conference League contra el Betis y el exitoso título de la FIFA Club World Cup la temporada anterior— las últimas semanas han evidenciado una desconexión entre el cuerpo técnico, la dirección y los jugadores.

A lo largo de diciembre, la situación se intensificó. Maresca pronunció unas palabras sobre haber pasado las “peores 48 horas” desde su llegada al club, refiriéndose a una falta de apoyo general, lo que fue interpretado por muchos como una crítica velada a la estructura del Chelsea y profundizó las dudas en torno a su liderazgo.

Además de los malos números, la afición expresó públicamente su frustración durante partidos recientes, como en el empate 2-2 contra el Bournemouth, donde se escucharon abucheos y cánticos críticos al sustituir a jugadores clave.

Tensiones y relaciones deterioradas

Fuentes cercanas al club señalaron que uno de los factores clave detrás de la decisión fue el deterioro de las relaciones internas entre Maresca y la dirección deportiva, incluidos co-propietarios y ejecutivos del club. Estas tensiones no sólo se habrían producido por los resultados, sino también por discrepancias en la visión futbolística y en la comunicación pública.

Según informes, la gestión de la plantilla, especialmente en decisiones tácticas y rotaciones de jugadores, también generó cuestionamientos internos. La falta de un plan B claro en partidos cruciales y la percepción de que el equipo había perdido cohesión llevaron a la directiva a considerar que un cambio era necesario para reactivar la temporada.

¿Qué sigue para el Chelsea?

Con la temporada en pleno apogeo y el club aún compitiendo en cuatro competiciones diferentes, el Chelsea ya examina opciones internas y externas para el banquillo. Nombres como Liam Rosenior, actual entrenador del RC Strasbourg y socio estratégico del club, figuran entre los primeros candidatos a suceder a Maresca. También se mencionan otros potenciales reemplazos, aunque la directiva no ha confirmado ningún nombre oficialmente.

El club podría nombrar a un entrenador interino para el próximo compromiso importante, que incluye un duelo clave en Premier League y encuentros en las copas nacionales e internacionales, mientras negocia con su primer candidato para liderar al equipo hasta el final de la campaña y más allá.

Balance y legado

Enzo Maresca abandona el Chelsea después de 18 meses al frente, con una etapa que osciló entre el éxito y la controversia. Bajo su mando, el club disfrutó de momentos de gloria internacional y estableció récords que habían eludido a los aficionados durante años. Sin embargo, las dificultades en la liga, los desencuentros con la directiva y la presión constante de una afición exigente terminaron por minar su autoridad. Con el entrenador italiano conquistó la Liga Conferencia, derrotando en la final al Betis, y también el novedoso Mundial de Clubes del pasado verano.

La salida de Maresca no sólo abre un nuevo capítulo para el Chelsea, sino que también plantea preguntas sobre la estabilidad del proyecto deportivo a largo plazo y la gestión interna del club, en un momento en que los Blues buscan consolidarse nuevamente entre la élite del fútbol inglés y europeo.