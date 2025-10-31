El Ciencias recibe al Complutense en el Juan Arenas en el adiós de Franco López

El Cajasol Real Ciencias Sevilla afronta este sábado en el Juan Arenas, a las 15:00 horas, su segundo partido como local de la temporada recibiendo al Complutense Cisneros, en la quinta jornada de División de Honor. Los sevillanos buscarán reencontrarse con la victoria ante un rival joven, dinámico y con una propuesta de juego valiente, en lo que promete ser un duelo intenso y atractivo para los aficionados.

Tras su visita a Valladolid frente al VRAC Quesos Entrepinares, los de Tomás Carrió han trabajado durante la semana con el objetivo de corregir errores y seguir consolidando su identidad como equipo. El técnico argentino ha insistido en la importancia de mantener la intensidad durante los 80 minutos y aprovechar las oportunidades en ataque, clave ante un Cisneros que destaca por su ritmo y capacidad para mover el balón con velocidad.

“Jugamos en casa ante un equipo durísimo, que tiene mucho rodaje, mucha claridad sobre el plan de juego y tiene jugadores de nivel. Tenemos que trabajar muchísimo como equipo, estar los 80 minutos muy concentrados e intentar llevar a terreno rival el juego. Los jugadores están convencidos de lo que tenemos que hacer el sábado y esperamos que sea un gran día para el Ciencias", señalaba Tomás Carrió en la previa.

El encuentro tendrá además un componente muy especial. Será el último partido en casa de Franco López, que tras cinco años defendiendo la camiseta científica pondrá rumbo a su Argentina natal. Franco, uno de los jugadores más queridos y respetados del vestuario, ha dejado una huella profunda por su compromiso, entrega y liderazgo dentro y fuera del campo.

La lista de convocados la forman: Nahuel Yañez, Juan Carlos Sánchez, Augusto Ledesma, Marcelo Marina, Óscar Sánchez, Matías Galliano, Franco López, Dani Störh, Manolo Bobo, Talla Samb, Jaime Borondo, Jay Davis, Fernando Pericet, Manuel Vázquez, Tomás Lamboglia, Miguel Reina, Jaime Camarero, Ignacio Moreno, Antonio García, Vicente Gamarra, Pablo Sánchez, Perico Oltra y Agustín Galliano.

El club anima a todos los aficionados a acudir al Juan Arenas para acompañar al equipo en un partido importante y rendir homenaje a un jugador que ya forma parte de la historia reciente del Cajasol Real Ciencias Sevilla.