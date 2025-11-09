Claro triunfo de un Sevilla Femenino que mereció incluso más contra el Granada (0-2)
Andrea Álvarez y Raquel Pinel fueron las autoras de los tanto sevillistas en un derbi andaluz que fue seguido en directo por la seleccionador nacional, Sonia Bermúdez
Claro triunfo del Sevilla Femenino en su visita a un Granada Femenino que durante la pasada temporada se convirtió en la bestia negra de las sevillistas con una sucesión de derrotas tantos en la Liga como en la Copa de la Reina. Pero esta vez no fue igual y los goles de Andrea Álvarez, al rematar un córner en el segundo palo, y de Raquel Pinel, en una acción en solitario, servían para el concluyente cero-dos del final.
El encuentro se disputó bajo la atenta mirada de la seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez, quien acudió a la Ciudad Deportiva para presenciar el partido en directo, y las oportunidades de las sevillistas fueron numerosas tras ponerse por delante en el marcador con ese remate de Andrea Álvarez en los primeros compases del encuentro. El Sevilla estuvo muy ordenado a nivel defensivo.
Intentó desde el principio aprovechar los espacios a la espalda de la zaga local el Sevilla, con balones en largo a Inma Gabarro, aunque sin éxito. Pero el gol iba a llegar pronto, a balón parado. Un centro al segundo palo de Inma Gabarro, la guardameta local no alcanzó a despejar el esférico y lo aprovechó Andrea Álvarez para rematar a placer en el segundo palo. La portería estaba vacía y así llegaba el 0-1 al marcador.
Pese al varapalo, el Granada trató de rehacerse y comenzó a pisar con asiduidad campo rival. Sonya Keefe, en una jugada individual excelente, recortó a dos rivales pero en el mano a mano vio como Sullastres se hizo gigante y evitó el que hubiese sido el empate.
Con ese 0-1 se llegó al entretiempo. En la segunda parte se agudizó el dominio sevillista. Las visitantes tenían el balón y movían sin prisa hasta crear numerosas ocasiones para lograr el segundo tanto.
Particularmente clara fue la ocasión para sentenciar que tuvo Rosa Márquez en la boca de gol. Chutó desviado un gran pase de la muerte dejando con vida a la entidad rojiblanca para el tramo final de partido.
Pero no, llegaría el segundo tras otra acción que partía de un saque de esquina. Las sevillistas aprovecharon una jugada de estrategia para poner un balon templado al segundo palo desde el pico del área que, tras pasearse entre toda la marabunta de jugadoras que abarrotaban el área, remató en boca de gol Raquel Pinel para establecer el 0-2.
El equipo de David Losada se lleva, por tanto, el derbi andaluz ante un Granada que estaba por delante en la clasificación y que ahora es superado en la misma por el Sevilla Femenino.
Ficha técnica
0 Granada CF Femenino: Laura Sánchez; Yoli (Andrea Gómez, 69'); Jujuba; Alba Pérez; Miku (Vera Molina, 56'); Ari Mingueza (Barquero, 69'); Manoly Baquerizo (Solvoll, 46'); Postigo, Laura Pérez (Blanca, 77'); Lauri y Sonya Keefe.
2 Sevilla FC Femenino: Sullastres; Debora; Isabel Álvarez; Martín; Iris; Esther (Marques, 46'); Alicia Redondo (Cortés, 75'); Rosa Márquez; Raquel; Andrea Álvarez (Alba Cerrato, 75') y Inma Gabarro.
Goles: 0-1 (15') Andrea Álvarez. 0-2 (77') Raquel.
Árbitra: Elena Peláez (palenciana). Amonestó por parte de las locales a Yoli y Blanca. Del Sevilla vio la cartulina amarilla Isa Álvarez y Esther.
Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de Liga F Moeve, disputado en la Ciudad Deportiva del Granada CF ante 435 espectadores.
