Claro triunfo de un Sevilla Femenino que mereció incluso más contra el Granada (0-2)

Claro triunfo del Sevilla Femenino en su visita a un Granada Femenino que durante la pasada temporada se convirtió en la bestia negra de las sevillistas con una sucesión de derrotas tantos en la Liga como en la Copa de la Reina. Pero esta vez no fue igual y los goles de Andrea Álvarez, al rematar un córner en el segundo palo, y de Raquel Pinel, en una acción en solitario, servían para el concluyente cero-dos del final.

El encuentro se disputó bajo la atenta mirada de la seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez, quien acudió a la Ciudad Deportiva para presenciar el partido en directo, y las oportunidades de las sevillistas fueron numerosas tras ponerse por delante en el marcador con ese remate de Andrea Álvarez en los primeros compases del encuentro. El Sevilla estuvo muy ordenado a nivel defensivo.

Intentó desde el principio aprovechar los espacios a la espalda de la zaga local el Sevilla, con balones en largo a Inma Gabarro, aunque sin éxito. Pero el gol iba a llegar pronto, a balón parado. Un centro al segundo palo de Inma Gabarro, la guardameta local no alcanzó a despejar el esférico y lo aprovechó Andrea Álvarez para rematar a placer en el segundo palo. La portería estaba vacía y así llegaba el 0-1 al marcador.

Pese al varapalo, el Granada trató de rehacerse y comenzó a pisar con asiduidad campo rival. Sonya Keefe, en una jugada individual excelente, recortó a dos rivales pero en el mano a mano vio como Sullastres se hizo gigante y evitó el que hubiese sido el empate.

Con ese 0-1 se llegó al entretiempo. En la segunda parte se agudizó el dominio sevillista. Las visitantes tenían el balón y movían sin prisa hasta crear numerosas ocasiones para lograr el segundo tanto.

La seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez, sigue el partido junto a Amparo Gutiérrez, responsable del fútbol femenino sevillista. / Antonio L. Juárez / PicWild

Particularmente clara fue la ocasión para sentenciar que tuvo Rosa Márquez en la boca de gol. Chutó desviado un gran pase de la muerte dejando con vida a la entidad rojiblanca para el tramo final de partido.

Pero no, llegaría el segundo tras otra acción que partía de un saque de esquina. Las sevillistas aprovecharon una jugada de estrategia para poner un balon templado al segundo palo desde el pico del área que, tras pasearse entre toda la marabunta de jugadoras que abarrotaban el área, remató en boca de gol Raquel Pinel para establecer el 0-2.

El equipo de David Losada se lleva, por tanto, el derbi andaluz ante un Granada que estaba por delante en la clasificación y que ahora es superado en la misma por el Sevilla Femenino.