El Club Náutico Sevilla domina el Campeonato de Andalucía de barcos cortos en La Cartuja

El Centro Especializado de Alto Rendimiento La Cartuja volvió a convertirse en el gran escenario del remo andaluz con la celebración del Campeonato de Andalucía de barcos cortos, disputado durante todo el fin de semana en la dársena del Guadalquivir. La competición reunió a 517 deportistas procedentes de diez clubes de Sevilla, Cádiz, Málaga y Almería, además de contar con la presencia de 12 integrantes de la selección española, que aprovecharon su concentración en la capital andaluza para participar en la prueba.

Tras dos intensas jornadas de competición y la disputa de 66 mangas, el Club Náutico Sevilla confirmó su dominio en la disciplina al proclamarse campeón absoluto del campeonato, liderando con claridad el medallero final. El club hispalense firmó una actuación muy sólida con 12 medallas de oro, 12 de plata y 11 de bronce, cifras que reflejan la profundidad y el nivel competitivo de su cantera.

El segundo puesto fue para el Real Círculo de Labradores, defensor del título en la pasada edición, que terminó el campeonato con 6 oros, 6 platas y 7 bronces, consolidándose como uno de los grandes referentes del remo autonómico. El podio lo completó el Club Tiempo Libre El Ejido, que repite la tercera posición lograda el año anterior con un balance de 2 oros, 3 platas y 1 bronce. El club almeriense destacó además al ocupar el podio completo en la prueba de skiff adaptado, una categoría que no computa para la clasificación general.

La clasificación por clubes continuó con el Real Club Mediterráneo de Málaga, cuarto clasificado con una medalla de oro y una de plata, seguido por el Club de Remo Guadalquivir 86, que finalizó quinto con un oro y dos bronces. El Club Remo de Mar La Línea completó la tabla en sexta posición con una medalla de bronce.

La competición autonómica, organizada por la Federación Andaluza de Remo con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, se desarrolló con el grueso de las finales programadas durante la jornada dominical, lo que permitió disfrutar de un cierre de campeonato especialmente emocionante.

El Labradores gana el Trofeo FAR de veteranos

De forma paralela al campeonato autonómico se celebró el Trofeo FAR de veteranos, disputado en la modalidad de ocho con timonel. En la categoría masculina, las medallas se repartieron entre Real Círculo de Labradores, Club Náutico Sevilla y C.D. Remo San Jerónimo, mientras que en la categoría femenina se impuso un bote combinado, seguido del equipo del Náutico Sevilla, con el San Jerónimo repitiendo presencia en el podio con la medalla de bronce.

El campeonato también contó con la participación de otras entidades destacadas del panorama regional como C.D. Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla, C.R. Ciudad de Sevilla y el Club de Remo Linense, que contribuyeron a completar un programa competitivo con una gran representación del remo andaluz.

La ceremonia de entrega de medallas estuvo presidida por el presidente de la Federación Andaluza de Remo, Fernando Briones, y el presidente honorífico de la FAR, Javier Cáceres. En el acto también participaron Mariola Rus, directora general de Sistemas y Valores del Deporte de la Junta de Andalucía; María Tena, delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla; y Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento hispalense.

Con esta edición, el Campeonato de Andalucía de barcos cortos vuelve a consolidarse como una de las citas más importantes del calendario autonómico, reuniendo a la élite del remo regional y confirmando el excelente momento que vive este deporte en Andalucía, tanto en número de participantes como en nivel competitivo.