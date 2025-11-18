Comienza la temporada en el Gran Hipódromo de Andalucía de Dos Hermanas

Este jueves, 20 de noviembre, se inicia la temporada de carreras de caballos en el Gran Hipódromo de Andalucía “Javier Piñar Hafner” de la localidad sevillana de Dos Hermanas y que se prolongará hasta el próximo 28 de febrero del próximo año 2026. En la temporada se darán cita los mejores jockeys, cuadras y entrenadores de nuestro país distribuidos en varias jornadas donde el purasangre inglés es el centro de atención. Todo un espectáculo y una pasión que no deja indiferente a nadie.

Esta cita obligada del invierno nazareno ofrece uno de los planes más interesantes de las mañanas del fin de semana o festivos en la ciudad de Dos Hermanas y su entorno. Las carreras de caballos son un espectáculo realmente singular que congrega familias completas disfrutando un ambiente diferente en un entorno privilegiado, donde el entretenimiento está asegurado para todas las edades. Acoge un programa con un total de catorce jornadas en liza que se celebrarán los días 20 y 27 de noviembre, 7, 14, 21 y 28 de diciembre; 11, 18 y 25 de enero y 1, 8, 12, 22 y 28 de febrero.

El GHA por sus características es un recinto deportivo único en Andalucía donde se puede disfrutar del mundo de las carreras de caballos en unas instalaciones modélicas con amplio graderío, aparcamiento gratuito, zona para los más jóvenes y una amplia oferta gastronómica distribuida en varios espacios de restauración para acompañar la emoción del turf. El acceso al Gran Hipódromo de Andalucía es gratuito en todas las jornadas del calendario 2025-2026. Comienzan las jornadas en fin de semana a partir de las 12 horas y a las 15:45 horas los jueves en los dos primeros días. En ambos casos con una programación de cinco premios cada día.

Jornada inicial

En este primer día en el Gran Hipódromo de Andalucía “Javier Piñar Hafner” de Dos Hermanas cuenta con 43 purasangres distribuidos en cinco pruebas de galope. Todas se celebrarán en la pista de arena de este recinto deportivo nazareno.

Comienza este jueves, 20 de noviembre, a las 15:45 sobre la arena de Dos Hermanas con el Premio Centro Hípico El Garabato, carrera a disputar sobre una distancia de 2.100 metros, la de mayor distancia del día, con cinco participantes en liza. Esta prueba de venta tiene como favoritos a (3) Mauro con la monta del argentino Nico Valle y (2) Falming Glass con la monta de la joven Sara Horcajada.

La segunda carrera del día, el Premio Centro Hípico Hispalense Espigares, también a celebrar en la pista de arena, esta vez sobre 1.200 metros. Comenzará esta prueba a las 16:15 horas con ocho ejemplares en cajones. El gran favorito para vencer en el espejo de meta es (1) Lunatick con la silla de Vaclav Janacek, líder de la estadística de jockeys en España, aunque tampoco se deben olvidar a (5) Treasure Isle con la fusta del sevillano Ignacio Melgarejo y (2) Romeo con las riendas de Jaime Gelabert.

La tercera, cuarta y quintas pruebas de la jornada corresponden al Hándicap triplicado sobre 1.500 metros. Se disputarán sobre la pista de arena. La primera de ellas tiene como horario de inicio las 16:45 horas siendo la segunda parte de dicho hándicap, el Premio Centro Terapias Ecuestres La Herradura, en el que se darán cita nueve purasangres donde destacan sobre el lote: (1) Eton Messer con la silla de la Stra. Banegas, (5) Borondon con Jaime Gelabert en su silla y (7) Tiora con la monta del checo Vaclav Janacek.

A las 17:15 horas, está prevista la cuarta entrega del día, tercera parte del hándicap, el Premio Escuela de Equitación Al-Andalus, con diez caballos en liza, la más numerosa del día, en la que llaman la atención: (4) Fiji Gold con la silla de Vaclav Janacek, (10) Gloomy Rose con Nicolás de Julián en la monta y (2) Melody Douville con la fusta de Cristina Pérez.

Concluirá esta primera jornada nazarena la primera parte de hándicap a disputarse a partir de las 17:45 horas. Es el Premio Club Hípico Las Norietas en el que destacan del grupo de nueves ejemplares: (2) Almansa y (5) Western Ruler con las montas de Jaime Gelabert y Nicolás de Julián, respectivamente.