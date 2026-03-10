Ya se conoce la ubicación de las fan zones de Atlético de Madrid y Real Sociedad en Sevilla para la final de la Copa del Rey 2026

Sevilla contará con dos grandes zonas de aficionados para acoger a las aficiones del Atlético de Madrid y la Real Sociedad el próximo 18 de abril, día en el que ambos equipos disputarán la final de la Copa del Rey en el Estadio de La Cartuja.

La fan zone del Atlético de Madrid se ubicará en el aparcamiento de Las Moreras, junto al Parque del Alamillo, mientras que la de la Real Sociedad estará situada en la avenida de Carlos III, junto al apeadero de La Cartuja. Ambas áreas servirán como punto de encuentro para miles de seguidores durante las horas previas al partido.

La distribución de estos espacios se confirmó en la reunión operativa celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil; y el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay.

La final, que se disputará el sábado 18 de abril a las 21.00 horas en La Cartuja, llevará a la capital andaluza a decenas de miles de aficionados. La RFEF destinará 25.680 entradas a cada uno de los finalistas, lo que supone que al menos más de 50.000 seguidores viajarán a Sevilla para presenciar el encuentro, a los que se sumarán muchos otros aficionados que se desplazarán a la ciudad sin localidad para vivir el ambiente.

Como suele ocurrir en otras finales de la Copa del Rey celebradas en Sevilla, se espera también una importante concentración de seguidores en distintos puntos de la ciudad, especialmente en el Casco Antiguo. Zonas como la Alameda de Hércules, por su cercanía con la isla de La Cartuja, acostumbran a convertirse en lugares de reunión de las aficiones durante el día del partido.

Todo apunta, por tanto, a que la ciudad volverá a registrar una gran afluencia de público durante ese fin de semana, con miles de seguidores rojiblancos y txuri-urdin repartidos entre las fan zones oficiales y otros enclaves habituales del centro histórico antes de poner rumbo al estadio para la gran final.