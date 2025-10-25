Contundente victoria del Fundación Cajasol Andalucía

Gran victoria del Fundación Cajasol Andalucía por 3-0 frente al CV Sayre CC La Ballena en un partido de gran nivel por parte de las nazarenas de principio a fin. Tres puntos muy importantes que aúpan en la clasificando a las de Dos Hermanas mirando la parte alta de la clasificación en este inicio de temporada.

Comenzó con fuerza el conjunto de Ricardo Torronteras con un buen parcial de 9-3 de inicio con Kira Thomsen por zona cuatro sumado a los errores del equipo visitante. Las locales impusieron su juego tanto en la red como en ataque estando acertadas en defensa y abriendo diferencias en el marcador hasta el 15-5. Pidió tiempo muerto, de nuevo, el técnico visitante ante el buen juego de las nazarenas y los errores cometidos. Con Maguilaura Frías al saque el parcial de 5-0 y se rompió el set. Intentó recortar diferencias el CV Sayre pero el equipo nazareno frenó los intentos también con la entrada de Helena Orejas al campo, Sira Plaza e Irene de Blas cerrando el set por 25-18.

No aflojó el equipo de Ricardo Torronteras en el segundo set. El Fundación Cajasol Andalucía continuó con su buen juego y apretando en el saque a una recepción del CV Sayre que solo encontraba dificultades. Emery Herman distribuyó con calidad a las alas con unas centrales acertadas como Kennedi Evans, y Maguilaura Frías liderando desde la zona cuatro. Así se llegó al 12-8. Continuó apretando y defendiendo con calidad el conjunto nazareno con buenas reconstrucciones que permitían puntuar. 25-17 fue el resultado final del segundo parcial.

El Fundación Cajasol Andalucía tenía claro que los tres puntos debían quedarse en casa. Y el gran nivel mostrado en los dos primeros sets continuó en el tercero. Así llegó al 10-6 donde una desafortunada acción en recepción conllevó la lesión de Sasa Barón, la liberó del conjunto nazareno, que tuvo que ser sustituida por Bianca Polo. No bajó el ritmo el equipo de Ricardo Torronteras y cerró el set por 25-17.

Tres puntos muy importantes que refrendan el buen trabajo de las de Dos Hermanas. El equipo ya piensa en el partido de la CEV Challenge Cup que jugará el próximo miércoles a las 19.00 horas en el pabellón de Los Montecillos frente al Slovan de Bratislava. Posteriormente, el sábado 1 de noviembre recibirá al CV Haro Rioja Voley a las 12.00 horas en Dos Hermanas.