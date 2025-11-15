Contundente victoria del Fundación Cajasol Voley ante el campeón (3-0)

Victoria contundente del Fundación Cajasol Andalucía frente al Heidelberg-Volskwagen, vigente campeón de la Liga Iberdrola. Las nazarenas dieron su mejor versión y llevaron el ritmo del partido para cerrar en apenas hora y veinte minutos de juego tres puntos muy importantes que le dan el salto en la clasificación.

Partido igualado al inicio de set entre dos grandes equipos que buscaron la victoria desde un inicio. A pesar del 6-9 inicial para las visitantes, dos bloqueos de Emery Herman al saque de Irene de Blas, hoy titular como opuesta, dieron alas al Fundación Cajasol Andalucía hasta firmar el 11-9 y el primer tiempo de Santiago Guerra, técnico del Heidelberg-Volkswagen. Continuaron apretando las de Ricardo Torronteras con fuerza y peleando cada balón con intensidad hasta el 14-11, pero con dos errores y un bloqueo de Van der Meer, el empate volvía al electrónico. El 19-16 con Leticia Delagrammatikas al saque dio lugar al segundo tiempo muerto de Santi Guerra, el equipo nazareno conseguía la consistencia en ataque suficiente para ir sumando. La propia Leticia cerró el set 25-21 con un gran primer tiempo que Herman puso a la perfección.

Comenzó bien el segundo set para los intereses nazarenos con grandes acciones en bloqueo y manteniendo el buen nivel de saque para poner el 7-3. Maguilaura Frías por cuatro puntuó de todas las formas con un equipo que en defensa estaba dándolo todo y posibilitando la reconstrucción. Así se llegó al 14-9. Kira Thomsen se apuntó a la fiesta con una diagonal corta imposible que sumó el 17-11 en el electrónico levantando el aplauso de todo el pabellón. Pero las visitantes continuaron peleando con un 19-15 que obligó al primer tiempo muerto de Ricardo Torronteras. Louise Sansó se encargó de poner el 21-16 con un gran bloqueo y un nuevo tiempo muerto de Santiago Guerra. No podía dejar escapar este set el Fundación Cajasol Andalucía que estaba mostrando hasta el momento una de sus mejores caras de la temporada. Las nazarenas cerraron el set 25-20 con brillantez.

Un pabellón casi repleto continuó apretando desde el inicio del tercer set donde el partido se fue a la máxima igualdad con 7-6 en el electrónico. Kennedi Evans puso el 9-7 por el centro con otro gran primer tiempo servido por Herman. No dejó de pelear Heidelberg y sumó un parcial de 0-4 al saque de Blanca Martínez para ponerse por delante en el marcador. De nuevo al saque de De Blas, y con una Kira Thomsen y Louise Sansó inconmensurables, las nazarenas ponían el 15-13 en el marcador. Kira Thomsen puso tierra de por medio con un ataque por seis que entró a duras penas pero que firmaba el 21-19. Finalmente el Fundación Cajasol Andalucía cerró el set y el partido por 25-20.

El Fundación Cajasol Andalucía viajará este miércoles a Barcelona para enfrentarse al CV Sant Cugat en la jornada intersemanal a las 19.30 horas.