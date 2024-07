Marc Cucurella recuerda a los alemanes que Toni Kroos tenía que haber sido expulsado

Marc Cucurella analizó la jugada polémica en el duelo de cuartos de final entre España y Alemania, cuando frenó con la mano dentro del área un disparo y el colegiado entendió que no era penalti, y recordó a los que están enfadados en el país anfitrión que Toni Kroos debería haber sido "expulsado".

"Me da en la mano, pero veo que el árbitro rápido dice que no, que no. Lo hizo muy rápido y eso me dejó más tranquilo. Si los expertos arbitrales han dicho que no es mano, pues no es mano y ya está", aseguró en rueda de prensa cuando fue preguntado por la acción. "Soy jugador y en eso no me meto, si los árbitros han dicho que no era mano, sigo respetando eso, al final son los que se tienen que mojar y tomar las decisiones. Si ellos lo han dicho, entiendo que no es mano", añadió.

La jugada ha generado mucha polémica en Alemania y Cucurella se mostró comprensivo, pero también respondió recordando la dura entrada de Kroos que lesionó a Pedri y no fue castigada ni con tarjeta, que le habría provocado la expulsión en la segunda parte. "Entiendo que es una acción un poco dudosa. Estamos cansados de ver manos que unas se pitan y otras no. Si Alemania hubiese ganado no se estaría hablando de eso, son cosas que pasan, son decisiones. Nos podíamos haber quejado de que a Kroos le podían haber sacado tarjeta y habría sido expulsado", manifestó. "Los árbitros son personas, tienen que tomar decisiones muy rápidas y el fútbol es un juego de fallos y aciertos, nosotros estuvimos más acertados que ellos para pasar de ronda", sentenció.

Tuvo también palabras de ánimo para Pedri. "Es un jugador muy importante y diferencial, ha tenido mala suerte pero está muy contento de estar aquí. Es un extra para todos nosotros, para hacer un último esfuerzo. Es una baja importante pero intentaremos hacerlo lo mejor posible para regalarle una victoria y el campeonato tras una temporada muy dura. Sería una buena manera de que se vaya de vacaciones", agregó.

Las claves para frenar a Mbappé

"Tendremos que estar muy concentrados, cuando estemos atacando tener siempre las vigilancias hechas porque ellos tienen jugadores arriba muy rápidos que quieren explotar. El partido pasa por estar muy concentrados. Si estamos atentos, a la que perdemos recuperamos rápido el balón, tenemos muchas posibilidades", analizó Cucurella.

"El fútbol es más juego colectivo. Si fuese de uno contra uno sería complicado, pero dependemos de nosotros, somos buenos con balón y un equipo muy solidario. No ahorramos esfuerzos, lo damos todo el uno por el otro, y ahí está la clave. Hay que estar unidos y minimizar sus contraataques que es su punto más fuerte", añadió.

Marc Cucurella, con el escudo de la selección de fondo. / EFE

Con la baja de Dani Carvajal, que no podrá marcar al que será su compañero en el Real Madrid, todo apunta a la entrada de Jesús Navas. A Cucurella se le preguntó si él aceptaría un cambio de banda para ser el encargado de realizar el marcaje a Mbappé. "Es el míster el que tiene que tomar la decisión, yo siempre intento dar lo mejor de mí, pero decide él, y a quien le toque demostrará que es un gran jugador. Para estar aquí todos nos lo hemos tenido que ganar y al que le toque jugar es un regalo muy bonito, pero decide Luis de la Fuente", reconoció.

De lo que está seguro Cucurella es que juegue quien juegue España tiene un estilo y una personalidad, y ya ha demostrado estar preparada para medirse a grandes futbolistas. "Al final por mucho que sean rápidos, si tenemos el balón no les dejamos correr. Estando cerquita de ellos lo podemos contrarrestar muy bien. Ante Alemania demostramos que podíamos sufrir y también tenían jugadores rápidos como Musiala o Sané que los contrarrestamos muy bien. Lo más importante somos nosotros, por muy rápidos que sean. Si tenemos el balón y jugamos como sabemos, podemos hacerles mucho daño", sentenció.

"Venir de tapados nos ha ayudado"

"El favoritismo es más cosas de prensa, a nivel futbolístico para todos los rivales España es una selección a respetar desde hace tiempo por el fútbol que hace con jugadores de talla mundial. Venir como tapados nos ha ayudado. Poca gente daba nada por nosotros y nos hizo empezar con confianza, sintiéndonos como sin nada que perder. Sabía que teníamos un gran equipo como se ha demostrado. Queda el último esfuerzo", analizó en rueda de prensa.

Cucurella es una de las grandes revelaciones del torneo con España. Siente como su seguimiento ha crecido en España, tras sentir que por jugar en Inglaterra se le perdió la pista. Aunque deja claro que es feliz en el Chelsea y que por su mente no pasa un cambio. "Cuando te vas fuera es difícil, la gente ve el fútbol español, al club al que apoya desde pequeñito y te pierde un poquito la pista. Lo que estamos haciendo es muy bonito, hay mucha gente disfrutando y si va bien nos quedan un par de partidos para acabar con un gran campeonato", dijo.

"Jugar en LaLiga es bonito, es mi casa y dejaría de hablar inglés por un tiempo", bromeó. "En serio, estoy muy contento en Inglaterra. Es una experiencia muy buena para mi familia. Londres es una gran ciudad para estar unos años y a día de hoy no me planteo ningún cambio porque mi familia estamos muy felices", valoró.

La misma felicidad transmite Cucurella en el grupo, señalado por todos como uno de los futbolistas que más bromas admite y hace. El lateral admite que es una de las claves del éxito en la Eurocopa de Alemania. "Hemos creado un grupo muy bueno, tenemos una mezcla de jugadores más veteranos con jóvenes que hace muy ameno el día a día, con las típicas cosas inocentes de los niños y con otras cosas que aportan los más veteranos. El grupo es muy bueno y en este campeonato vale más tener una familia, estar unidos, ser un gran equipo antes que tener estrellas como estamos demostrando. No tenemos nombres punteros pero como equipo somos muy buenos y hacemos buen fútbol", dijo.

Su amistad con Alejandro Grimaldo, con quien compite por el lateral izquierdo, y la conexión en la banda con Nico Williams demuestran lo que se está respirando dentro de la concentración de España. "La química se basa sobre todo en lo que ocurre fuera del campo. Si te llevas bien con tu compañero es clave y hemos tenido esa química sin buscarla con Nico. Tenemos personalidades parecidas, nos gusta estar de cachondeo y eso hace que sea todo mucho más alegre y ameno. Cuando hay buena relación fuera del campo sabes que va a hacer todo lo posible por mí y él sabe que cuando falle yo estaré ahí", valoró.

Y sobre la pareja que forman Nico con Lamine Yamal, resaltó que "lo más importante es que se sientan a gusto porque cuando tienen confianza son jugadores determinantes". Asimismo, puso en valor el trabajo del seleccionador Luis de la Fuente. "Sigue igual, como es siempre, lo más importante es la gestión de grupo. El ambiente es muy bueno, se pasan los días amenos, la unión que tenemos en el día a día es muy bonita. Tenemos una conexión especial, ojalá el martes demos el último pasito y podamos disfrutar la final. Detrás de los 26 hay un gran equipo detrás que trabaja muchísimo. Ojalá lograr una alegría que es cosa de todos".