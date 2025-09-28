Debut con derrota para el Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino (83-61)
El Celta Femxa Zorka, un histórico llamado a luchar por los puestos altos, fue superior desde el segundo cuarto a las sevillanas
El Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino debutó este fin de semana en la Liga Femenina Challenge visitando a uno de los rivales más exigentes de la categoría, el Celta Femxa Zorka, que acabó imponiéndose por 83-61.
En su debut en la competición oficial, el conjunto sevillano mostró carácter competitivo desde el inicio, manteniéndose cerca en el primer parcial (19-14). Sin embargo, el empuje ofensivo de las viguesas en el segundo cuarto (26-17) abrió una brecha que resultó determinante.
Pese a que las sevillanas mostraron entrega y buenas acciones ofensivas, no pudieron frenar el acierto celeste. El Celta supo administrar su ventaja con parciales de 20-16 y 18-14 en la segunda mitad, llevándose el choque por 83-61.
La gran figura del encuentro fue Conchi Satorre, que lideró al Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino con 24 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias en menos de 30 minutos, alcanzando los 24 de valoración.
También destacaron sus compañeras Gassama y Arfi Nengo, ambas con 11 créditos de valoración.
Más allá del resultado, el Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino dejó muestras de su identidad y de que puede competir en una liga muy exigente. El equipo sevillano sigue adaptándose al ritmo de la categoría y acumulando una valiosa experiencia de cara a los próximos compromisos, donde buscará su primera victoria en esta nueva etapa en LF Challenge.
Ficha técnica
83 Celta Femxa Zorka (19+26+20+18): Vizmanos (1), Rodríguez (6), Cabrera (10), Boquete (8), Bermejo (7), Cabello (1), Vidal (6), Martínez (0), Thomas (4), Salinas (1), Kelliher (23) y Menéndez (16).
61 Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino (14+17+16+14): Gassama (6), Arfi Nengo (9), Sánchez (2), Anitua (6), Recio (9), Ríos (2), Morales (3), Vendrell (0) y Satorre (24).
