La delegación de la FIFA visita las sedes del Mundial 2030 en España, entre las que se encuentra Sevilla

El estadio de La Cartuja será visitado en los próximos días por la delegación de la FIFA para el Mundial de 2030

Una delegación de la Federación Internacional de Fútbol Asociativo (FIFA) está visitando las ocho ciudades españolas que aspiran a convertirse en sedes del Mundial 2030, un evento histórico que marcará el centenario del primer campeonato disputado en Uruguay. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, recibió al equipo técnico internacional en Madrid, donde expresó su confianza en que el proceso de selección culminará exitosamente para el fútbol español y sus socios internacionales en esta candidatura conjunta.

El recorrido de los inspectores internacionales arrancó este lunes en Barcelona, continuó hacia Zaragoza y se detuvo en la capital española antes de proseguir la próxima semana con el resto de ciudades candidatas del territorio nacional. Durante el encuentro mantenido en Madrid, Louzán agradeció el trabajo del grupo de FIFA y manifestó que el camino hacia 2030 será exitoso para el fútbol mundial, que se reunirá en España junto con Portugal y Marruecos para celebrar el Mundial del Centenario.

La Copa Mundial 2030 tendrá un formato sin precedentes, ya que se disputará en seis países de tres continentes diferentes. España, Portugal y Marruecos actuarán como anfitriones principales del torneo, mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay acogerán partidos conmemorativos en el año en que se cumplirá el centenario de la disputa del primer torneo mundialista, celebrado en 1930 en territorio uruguayo. Tras completar la inspección en España, la delegación de FIFA continuará su trabajo de evaluación en Portugal y Marruecos.

El proceso de evaluación de las sedes mundialistas

La visita de los delegados internacionales forma parte del protocolo habitual de FIFA para evaluar las candidaturas a organizar la Copa del Mundo. Durante estas inspecciones, que se prolongan durante dos semanas en territorio español antes de trasladarse a Portugal y Marruecos, el equipo técnico examina detalladamente las infraestructuras deportivas, la capacidad hotelera, las conexiones de transporte, los sistemas de seguridad y todos los aspectos logísticos necesarios para albergar un evento de esta magnitud.

Los inspectores de FIFA recorren cada una de las ciudades candidatas realizando reuniones con autoridades locales, directivos de estadios y responsables de las infraestructuras que se utilizarán durante el Mundial. Este proceso permite al organismo internacional verificar sobre el terreno que las instalaciones cumplen con los estándares requeridos y que existe un compromiso real de las administraciones para llevar a cabo las mejoras necesarias de cara al torneo.

Las ciudades españolas en la candidatura mundialista

España presenta una candidatura robusta con un total de diez estadios en ocho ciudades diferentes que cuentan con experiencia en la organización de grandes eventos deportivos. Del total de 20 estadios/sedes de la candidatura conjunta con Marruecos y Portugal, la española es la más amplia:

Los estadios que forman parte de la candidatura son:

Anoeta (Donostia-San Sebastián)

Camp Nou (Barcelona)

Gran Canaria (Las Palmas)

La Cartuja (Sevilla)

Metropolitano (Madrid)

Nueva Romareda (Zaragoza)

RCDE Stadium (Barcelona, Cornellá-El Prat)

Riazor (A Coruña)

San Mamés (Bilbao)

Santiago Bernabéu (Madrid)

Hasta el momento, la delegación sólo ha visitado Barcelona, que inauguró el periplo de la delegación de FIFA y dispone de instalaciones de primer nivel y ya albergó los Juegos Olímpicos de 1992 y ha sido escenario de finales de Champions League en múltiples ocasiones y cuenta con dos sedes como el RCDE Stadium y el Camp Nou; Zaragoza, que se ha convertido en la segunda parada del recorrido y aporta a la candidatura su estadio de La Nueva Romareda. Madrid, por su parte, cuenta con infraestructuras deportivas como el Santiago Bernabéu y el estadio Metropolitano.

En los próximos días visitarán Sevilla y se reunirán con diferentes autoridades.