Detenido un famoso árbitro serbio de la Euroliga por vínculos con el crimen organizado

El árbitro serbio de la Euroliga de baloncesto Uros Nikolic fue detenido este miércoles en un gran operativo policial en Belgrado, bajo sospecha de pertenecer a un grupo criminal organizado acusado de cometer graves delitos, informó este jueves la televisión pública RTS y el portal de noticias Blic.

En el registro del apartamento del árbitro, según informa Blic, se encontraron unos 250.000 euros en efectivo, varios lingotes de oro y relojes de lujo. Nikolic, de 39 años, fue detenido junto con otras nueve personas y hoy se espera que sea interrogado en la Fiscalía para la Delincuencia Organizada. "Se sospecha que (Nikolic) es el apoyo financiero de las actividades del clan de Vracar", dijo el ministro de Policía, Ivica Dacic, en el noticiero matutino del servicio público RTS.

El clan de Vracar es un grupo criminal organizado de Belgrado, activo al menos desde 2018, acusado de delitos graves como asesinatos, intentos de asesinato, tráfico de drogas, posesión de armas y lavado de dinero. Nikolic es árbitro de la Euroliga desde 2019 y su trayectoria incluye la participación en los torneos Final Four 2020-21 y 2023-24, donde dirigió los encuentros por el tercer puesto entre el Milan y el CSKA en 2021, así como el Olympiacos – Fenerbahce en 2024. Recientemente, en la segunda jornada de la temporada 2025-26, arbitró el partido Real Madrid – Olympiacos en el Movistar Arena el pasado 2 de octubre, donde los blancos se impusieron 89-77.