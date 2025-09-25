Este domingo se celebra la VIII Travesía del Guadalquivir Club Náutico Sevilla Brazadas Solidarias

La capital hispalense acoge este fin de semana una nueva edición de la Travesía a nado del Guadalquivir Club Náutico Sevilla, organizada por octavo año por Brazadas Solidarias y el club hispalense con la colaboración del Ayuntamiento. El objetivo, volviendo a unir deporte y solidaridad, no es otro que apoyar los proyectos en Nepal de la Fundación Vicente Ferrer en su afán por promover la igualdad de derechos y oportunidades para las comunidades vulnerables, con especial atención a las personas con discapacidad.

La travesía a nado, cuyo plazo de inscripción está abierto hasta las 12:00 horas del sábado y que cuenta con el apoyo del Instituto Municipal de Deportes, la Autoridad Portuaria de Sevilla y el Grupo Cuatrogasa, mantiene su formato de años precedentes. De esta forma, se desarrollará en las aguas de la dársena sobre las distancias de 500, 1.500 y 3.000 metros.

Con salida y llegada situadas frente a las instalaciones del propio Club Náutico Sevilla, se espera la participación de unos 300 deportistas procedentes de todos los rincones de Andalucía, que a buen seguro volverán a aprovechar la oportunidad de nadar en la dársena del Guadalquivir de una forma solidaria.

La competición, avalada por sus siete ediciones anteriores, tendrá su punto álgido con la disputa de la prueba de larga distancia sobre 3 km, que permitirá a los nadadores participar en un entorno histórico y pasar frente a la icónica Torre del Oro y el patrimonio inmobiliario y cultural de ambas orillas del río como telón de fondo.

III Memorial Ángel Nogales Fernández

Por tercer año, la travesía rendirá homenaje al nadador sevillano Ángel Nogales Fernández, deportista del Club Natación Mairena y entrenador del Club Náutico Sevilla fallecido en 2023 cuya huella emocional permanece en la comunidad de deportistas de la provincia.