Eloy Ramírez, un técnico para relanzar al Caja87

Sevilla/Oficial desde hace 10 días, Eloy Ramírez fue presentado este viernes como entrenador del Caja 87 sustituyendo a Rafa Gomariz, destituido con el equipo colista. El técnico utrerano, de forma consensuada con la entidad, quiso poner el foco en el trabajo desde que llegó, centrarse en los entrenamientos y aprovechó la previa del encuentro de este domingo con el Zornotza (12:30) para su puesta en escena.

El preparador sevillano se mostró "contento con el trabajo realizado por el grupo desde el miércoles" e indicó estar centrado en "la mejora, el ritmo y cómo queremos que juegue el equipo", dijo Ramírez, para quien es "un reto enorme afrontar esta aventura en casa" y con las letras de "Caja". "Me hace sentirme orgulloso y con ganas", aseguró.

"Me he encontrado una plantilla con ganas de revertir la situación", apuntó al tiemp que explicaba que se ha hecho una actividad con un psicólogo deportivo a propuesta de la dirección del club que sirve "para sumar". Eloy Ramírez no tiene tiempo, ya que llega para levantar una situación complicada, pero entiende que "el club es nuevo y con jugadores nuevos; levantar algo lleva tiempo y estamos empezado por el sótano". "Todo es un proceso. Lo ideal es entrar en el mercado en mayo, tener tiempo para estudiar las posibilidades, fichar las primeras opciones. Aquí el proceso ha sido distinto, pero confío en que todo acabará bien", indicó el protagonista.

Ramírez llega de ser asistente en el Obradoiro, pero antes trabajó junto a Joan Plaza en el AEK Atenas y Diego Ocampo en un Tizona que subió de LEB Plata a LEB Oro. Ta,bién dirió al Morón, al que metió en lso play off y salvó al Carlorla en EBA en otra situación extrema. "Esto es un reto. La LEB Plata hay poca diferencia entre lso conjuntos y ganar dos o tres partidos seguidos te mete arriba o perder dos o tres seguidos te lleva abajo. La liga es muy larga y pasan muchas cosas. En el momento en el que estamos, sólo podemos ir a mejor", indicó el entrenador sevillano, que apuntó algo sobre el juego que quiere trasladar al Caja 87, "un híbrido" entre el ritmo frenñetico de Ocampo y la fuerte defensa de Joan Plaza: "Son las fuentes de las que he bebido, pero quiero que el ritmo de juego sea alto. Aumentar número de posesiones nos puede ayudar", explicó.

Sobre la plantilla, tras el cirte de Mukendi, se entiende que debe llegar un interior, pero de momento se acoge a los "jugadores con experiencia que ya han estado en estas situaciones". "Hay que dar con la tecla y tener claro a quien darle la bola en los momentos de desconexión para tener más control. La LEB Plata es una liga diferent y hay que tener claro lo que queremos hacer cuando lleguen esos baches".

Sobre el rival, el Zornotza, destacó que es un conjunto "duro que va fuerte al rebote y al bloqueo". "Hay que igualar su nivel de energía, además mantiene bloque de años atrás y eso ayuda".

Se busca pívot

En la presentación estuvo presente Marcos Domínguez, director general del Caja 87, quien destacó que Eloy Ramírez "aporta la energía que hacia falta". "Se trata de un cambio de dinámica y es un técnico que conoce la categoría. Creemos que es la persona idónea para llevarnos a donde tenemos que estar por plantilla y afición", indicó el directivo, quein apuntó que ratarán de "dotar a la plantilal de todas las armas posibles". "Estamos en la búsqueda de jugadores. Hay algunas conversaciones, pero la de cinco es una posición muy demandada".

El técnico utrerano ha realizado una importante apuesta dejando la comodidad de ser asistente en el Obradoiro por tomar las riendas del colista del Grupo Oeste de la LEB Plata, pero es lógico pensar que si logra el objetivo su estancia en el banquillo hispalense se prolongaría. "Hay distintas cláusulas, pero ojalá esté con nosotros mucho tiempo, porque sería buena señal", adivirtió.