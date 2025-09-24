Un estudiante andaluz crea un logotipo inspirado en Carlos Alcaraz como proyecto de fin de grado

Carlos Alcaraz es, sin duda, la estrella deportiva del momento a nivel mundial. El tenista murciano está viviendo en 2025 la mejor temporada de su carrera, en la que ya ha sumado dos Grand Slams a sus vitrinas —Roland Garros y US Open—, además de títulos de prestigio como los ATP Masters 1000 de Montecarlo, Roma y Cincinnati. Todo ello le ha permitido recuperar el número uno del ranking ATP.

Con tan solo 22 años, Alcaraz no solo ha conquistado al público por su fortaleza y destreza dentro de la pista, sino también por su carisma y simpatía fuera de ella. Sin embargo, pese a su popularidad, sorprende que el joven murciano todavía no cuente con un logotipo propio, algo que sí tienen otros grandes nombres del tenis como el ya retirado Rafa Nadal o el serbio Novak Djokovic.

En este contexto, Nacho Herrera, un joven diseñador gráfico malagueño y alumno de la Escuela de Arte de San Telmo, ha decidido dedicar su proyecto de fin de grado (TFG) a crear una propuesta de identidad corporativa para Carlos Alcaraz.

El diseño parte de una frase que el propio tenista ha repetido en varias ocasiones, citada por su abuelo: “cojones, cabeza y corazón”. Con esta máxima, Herrera se planteó un reto: “¿Y si es el propio Carlos Alcaraz quien diseña su logotipo?”. Para ello, situó su trabajo en un escenario simbólico: una pista de tenis convertida en mesa de diseño.

Aspectos que inspiraron la creación del logo de Alcaraz / Nacho Herrera

El joven propuso una retícula basada en el triángulo corazón–cabeza–cojones, sobre la que realizó un exhaustivo estudio de los golpes que han marcado la carrera del murciano. Tras horas de visionado, seleccionó cinco momentos clave:

Alcaraz vs Nadal en los cuartos de final de la Mutua de Madrid 2022 .

en los cuartos de final de la . Alcaraz vs Djokovic , en la final de Wimbledon 2023 (dos golpes memorables).

, en la final de (dos golpes memorables). Alcaraz vs Nishioka , en los cuartos del Australian Open 2023 .

, en los cuartos del . Alcaraz vs Ruud, en la final del Miami Open 2022.

Cada golpe fue representado sobre la pista con una señal en el punto exacto de impacto. Al unir esos puntos, surgió un símbolo en el que se entrelazan una A y una C, iniciales del campeón. Según Herrera, “el arte del tenis de Alcaraz ha dibujado una C de Carlos, que con sus remates redondeados simboliza su simpatía fuera de la pista. Pero, al mismo tiempo, dentro de ella encontramos a un Alcaraz rápido, furioso, creativo, un mago que nos hace disfrutar de su tenis tal y como él lo vive”.

El diseñador recalca: “Como creador, solo he sido un mero traductor del juego de Carlos”. A partir de esta metodología, logró construir un universo de marca completo en torno al deportista.

Aunque se trata de un TFG, el sueño de Herrera es que su propuesta llegue algún día a Carlos Alcaraz. De momento, el vídeo en el que explica el proceso y muestra el logotipo ya ha sido difundido en redes sociales, donde ha recibido numerosos mensajes de apoyo y felicitaciones, destacando la capacidad del proyecto para sintetizar la personalidad y el estilo del número uno del tenis mundial.