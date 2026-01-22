Exhibición del Fundación Cajasol Andalucía: pase a las semifinales de la Copa de la Reina con un claro 0-3

El Fundación Cajasol Andalucía firmó un enorme partido para sellar su clasificación para las semifinales de la Copa de la Reina tras superar con total autoridad al OCISA Haro Rioja Vóley por un contundente 0-3 (20-25, 18-25 y 14-25). Las nazarenas completaron, sin discusión, el mejor encuentro de la temporada, mostrando una superioridad clara en todas las fases del juego y confirmando su gran momento competitivo.

El triunfo mete de lleno al conjunto sevillano entre los cuatro mejores equipos del torneo. En la semifinal ya espera el Avarca de Menorca, que se impuso por 3-1 al Arenal Emevé en el primer cruce de los cuartos de final.

El choque no comenzó sencillo para el Fundación Cajasol Andalucía. El equipo arrancó dubitativo en recepción, lo que limitó las opciones de juego por el centro con Herman, obligando a buscar soluciones por las alas. Aun así, Maguilaura Frías sostuvo al equipo en ataque desde la posición cuatro. El OCISA Haro Rioja Vóley aprovechó esas dudas iniciales para abrir brecha en el marcador (12-8), lo que llevó a Ricardo Torronteras a solicitar tiempo muerto.

Louise Sansó y Herman bloquean un ataque de las riojanas. / M. G.

La reacción fue inmediata. Las nazarenas ajustaron el bloqueo, mejoraron la organización defensiva y empezaron a imponer su ritmo. El partido entró entonces en una fase más equilibrada, con protagonismo también para Esther López, que sostuvo a las riojanas durante varios tramos del encuentro.

Sin embargo, el punto de inflexión llegó con el tercer set, donde sólo hubo un equipo sobre la pista. El conjunto dirigido por Torronteras fue muy superior, dominando todas las facetas del juego: defensa, saque y ataque. La intensidad atrás y la contundencia ofensiva dejaron sin opciones al rival, cerrando el parcial con un claro 25-14 que reflejó lo visto en la cancha.

Con esta victoria, el Fundación Cajasol Andalucía disputará la semifinal de la Copa de la Reina el próximo sábado a las 18.00 horas (horario peninsular) ante el Avarca de Menorca, en el pabellón Quico Cabrera de Tenerife, con la ilusión intacta de seguir haciendo historia en la competición.