El Arsenal ficha a Leo Messo

No es argentino, es keniano. Y no, no es Messi, sino Messo, Leo Messo. El Arsenal ha hecho oficial el fichaje de la joven promesa de Kenia Leo Messo, procedente de la escuela de futbolistas del equipo vecino londinense del West Ham. La academia gunner ha destacado su proyección de futuro, y con 10 años jugará en las categorías inferiores del Arsenal.

Su capacidad goleadora y destreza en el campo ha llamado la atención de los ojeadores británicos, siendo el Arsenal quien definitivamente ha conseguido hacerse con sus servicios. Lo han presentado con la camiseta del Arsenal. Eso sí, si Messi es el 10 incombustible del Barça, Messo lleva el 9, al menos de momento.

No sabemos si se quedará en promesa o llegará a la élite, pero lo que sí sabemos es que de momento ya ha trascendido el llamativo nombre que tiene y que es igual excepto por una letra al también 10 albiceleste.

Probad a buscar en Google Leo Messo, veréis como el motor de búsqueda actúa y te remite inmediatamente a Leo Messi. Esto, de momento, ¿y si en el futuro es al contrario? Improbable pero todo es posible.