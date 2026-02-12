Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad

Un gol de Beñat Turrientes ha dado la victoria a la Real Sociedad en la ida de la semifinal de la Copa del Rey disputada en San Mamés y ha encarrilado el pase del equipo 'txuri urdin' a la final de La Cartuja obligando al Athletic a una gesta el próximo 4 de marzo en el Reale Arena.
En el minuto 63 centrocampista guipuzcoano ha culminado una buena acción de ataque iniciada en una mala salida de balón de los locales trenzada por Carlos Soler y Guedes. El gol ha premiado la superioridad de una Real Sociedad, sobre todo en segunda parte, frente a un Athletic que derrochó trabajo y sudor, pero careció de juego para poner en aprietos serios a los de Rino Matarazzo.
1/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
2/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
3/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
4/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
5/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
6/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
7/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
8/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
9/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
10/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
11/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
12/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
13/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
14/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
15/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
16/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
17/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
18/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
19/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
20/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
21/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
22/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
23/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
24/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
25/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
26/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
27/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Miguel Toña | Efe
28/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
29/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
30/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
31/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
32/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
33/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
34/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
35/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
36/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
37/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
38/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
39/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
40/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
41/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
42/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
43/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
44/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
45/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
46/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
47/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
48/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
49/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
50/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
51/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
52/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
53/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
54/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
55/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
56/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe
57/57Las fotos del Athletic Club-Real Sociedad/Luis Tejido | Efe