Las fotos del Barcelona-Alavés

Lamine Yamal y Dani Olmo, éste por partida doble, dieron la vuelta al tempranero gol de Pablo Ibáñez para el Deportivo Alavés y permiten al Barcelona encadenar la cuarta victoria liguera (3-1) para colocarse como líder provisional de LaLiga EA Sports.
El cuadro vitoriano se adelantó en el primer minuto de juego en el rechace de un córner, pero la reacción azulgrana fue inmediata y primero Lamine Yamal (min.8) y después Dani Olmo (min.26) dieron la vuelta al marcador antes del descanso.
En el tiempo añadido (min.93), el propio Olmo redondeó el triunfo que coloca al cuadro catalán líder con 34 puntos, a la espera de lo que haga el Real Madrid este domingo ante el Girona en Montilivi.
