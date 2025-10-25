EL TIEMPO
Sevilla se prepara para una semana de lluvias intensas
Uno de los partidos disputados en las Setas de Sevilla del Circuito 3x3 Caixabank.
Uno de los partidos disputados en las Setas de Sevilla del Circuito 3x3 Caixabank. / Antonio Pizarro

Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas

Las Setas de Sevilla vibran con el cierre del Circuito 3x3 CaixaBank

Agenda Polideportiva Sevilla

La última parada del Circuito 3x3 Caixabank de baloncesto en la calle ha tenido lugar en Sevilla, concretamente en el emplazamiento de las Setas. Durante todo el sábado se han disputado muchos partidos de esta modalidad de básket que cada vez cuenta con más adeptos entre los jóvenes y entre los no tan jóvenes. Las alevines del Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino se llevaron uno de los trofeos.

Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
1/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / Antonio Pizarro
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
2/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / Antonio Pizarro
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
3/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / Antonio Pizarro
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
4/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / Antonio Pizarro
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
5/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / Antonio Pizarro
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
6/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / Antonio Pizarro
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
7/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / Antonio Pizarro
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
8/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / Antonio Pizarro
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
9/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / Antonio Pizarro
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
10/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / Antonio Pizarro
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
11/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
12/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
13/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
14/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
15/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
16/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
17/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
18/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
19/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
20/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
21/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
22/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
23/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
24/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
25/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
26/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
27/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
28/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
29/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
30/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
31/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
32/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
33/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
34/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
35/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
36/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
37/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
38/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
39/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
40/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
41/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
42/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
43/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
44/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
45/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
46/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
47/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
48/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
49/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
50/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
51/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
52/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
53/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
54/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
55/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
56/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
57/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
58/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
59/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
60/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
61/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
62/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
63/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
64/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
65/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
66/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
67/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
68/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
69/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
70/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
71/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
72/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
73/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
74/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
75/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
76/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
77/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
78/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
79/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
80/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
81/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
82/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
83/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
84/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
85/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
86/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
87/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
88/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
89/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
90/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
91/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
92/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
93/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
94/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
95/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
96/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
97/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
98/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
99/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
100/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
101/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
102/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
103/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
104/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
105/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
106/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
107/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
108/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
109/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
110/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / M. G.
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
111/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / CBS Femenino
Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas
112/112 Las fotos del Circuito 3x3 Caixabank en las Setas / CBS Femenino

También te puede interesar

Lo último

stats